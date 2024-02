Simona Halep, primul mesaj după audierea la TAS: „Coșmarul s-a încheiat”

Simona Halep a postat un mesaj pe contul personal de Instagram, primul după ce le-a prezentat celor de la TAS argumentele pentru care este nevinovată. La începutul lunii febrruarie a fost audiată, iar acum este așteptată o decizie cu privire la viitorul profesional al sportivei. Halep a spus că nu s-a dopat niciodată și a subliniat cât de grea a fost perioadă în care a lipsit de pe teren.

„Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a-mi prezenta apărarea în fața celor de la TAS, de a arăta că niciodată nu am comis niciun act de dopaj. Asta am zis încă din prima zi în care am fost acuzată”, s-a exprimat Simona Halep.

Simona Halep, optimistă cu privire la verdictul TAS: „Aștept decizia cu capul sus”

Tenismena le-a mulțumit suporterilor și sponsorilor pentru mesajele de susținere și mențioat că este pregătită să primească decizia TAS fără emoții.

„Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să vă mulțumesc vouă, fanilor mei, jucătorilor actuali și prezenți, legendelor acestui sport, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru sprijinul minunat, mesajele și clipurile pe care mi le-ați trimis în această perioadă chinuitoare pe care am trăit-o”, a scris Simona Halep.

Simona Halep, fost lider WTA şi dublă câştigătoare de Grand Slam, a primit din partea Tribunalul Independent Sport Resolutions decizia care i-a pus capăt carierei, cel puțin pentru moment: patru ani de suspendare pentru două încălcări ale regulamentului antidoping: utilizarea unei substanțe interzise, Roxadustat. Există și suspiciunea că ar fi utilizat metode / substanțe interzise pe durata sezonului 2022.

Daune uriașe. Cine ar putea plăti pentru contaminarea accidentală cu Roxadustat

Audierile Simonei Halep s-au derulat în perioada 7-9 februarie și o decizie în acest caz este așteptată din moment în moment.

La TAS a fost audiat și fostul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou. El le-a spus judecătorilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv că a existat o contaminare accidentală cu Roxadustat, despre care Simona Halep nu a ştiut.

Annabelle Bennett (Australia), președinte, Jeffrey G. Benz (Statele Unite ale Americii) și Ulrich Haas (Germania) sunt cei trei judecători care se ocupă de procesul dintre Halep și ITIA, conform gsp.ro.

Halep a depus plângerea la instanța Supremă a Statului New York pe numele firmei Quantum Nutrition care a furnizat suplimentele alimentare posibil „contaminate” cu Roxadustat, potrivit CNN. Sportiva cere daune în valoare de zece milioane de dolari.