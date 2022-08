Simona Halep şi Toni Iuruc au probleme în paradis? Apropiații sportivei fac dezvăluiri

Este vorba chiar de antrenorul ei Patrick Mouratoglou. El este și fostul antrenor al Serenei Williams cu care americanca a avut o relație când a antrenat-o.

Astfel, apropiații Simonei Halep spun că cea mai bună jucătoare de tenis a României este îndrăgostită de Patrick Mouratoglou, antrenorul ei. Mai mult decât atât, cei doi ar avea deja o relație, chiar dacă este căsătorită cu Toni Iuruc încă de anul trecut. De asemenea, și Mouratoglu este însurat.

Simona nu mai vorbește de Toni Iuruc, îl laudă pe Mouratoglu

După o perioadă în care Simona Halep părea mult mai preocupată de viața personală decât de tenis, acum românca este din nou dedicată sportului. Despre soțul său nu mai vorbește deloc, dar are tot timpul cuvinte de laudă despre actualul antrenor. În același timp, și el spune că o iubește pur și simplu. Mai mult, Patrick Mouratoglou a reușit să o convingă să-și dea afară chiar și cei mai fideli colaboratori, cu care lucra de ani de zile.

Patrick Mouratoglou este recunoscut ca un mare cuceritor. În trecut, i-a fost alături Serenei Williams, atât profesional, cât și personal. Cei doi au trăit o poveste de dragoste în timpul relației profesionale. Între timp, americanca s-a căsătorit cu un alt bărbat și are o fetiță, iar Patrick și-a găsit o altă jumătate.

Mouratoglou a devenit antrenorul Simonei Halep în urmă cu câteva luni. Din acel moment, românca a renunțat la oameni foarte apropiați. Prima concediată a fost Virginia Ruzici, care i-a fost manager încă de când era o adolescentă. Zilele trecute a venit rândul lui Teo Cercel, preparatorul ei fizic, potrivit Mediaflux.ro.

Performanțele Simonei Halep cu Patrick Mouratoglu

Simona nu a obținut performanțe foarte mari de când a început colaborarea cu Patrick Mouratoglou, dar pare să fie foarte fericită. Sportiva a ținut să precizeze că nu ea l-a părăsit pe Daren Cahill, ci antrenorul pe ea. De asemenea, Halep nu vrea să-i compare pe cei doi antrenori pentru că sunt foarte diferiți. Totuși, colaborarea cu Patrick este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat, susține Halep.

„M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte. Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă. Nu știam nimic despre el, nu ne-am întâlnit și nu am vorbit înainte. Totul e nou, dar am încredere în el și mă simt în siguranță”, a spus Simona Halep la conferința de presă despre noul ei antrenor.

Patrick Mouratoglou spune că o iubește pe Halep

Patrick Mouratoglou a dezvăluit recent, într-un interviu pentru Be In Sport că o iubește pe Simona Halep și a vorbit despre cum a evoluat relația sa cu sportiva. „Eu și cu ea ne bucurăm mult de ceea ce facem. Ne înțelegem foarte bine. Să fim pe teren, să ne trezim dimineața să lucrăm e o plăcere pentru amândoi. Așa cum spune Mike Tyson, niciun boxer nu e mai periculos decât unul fericit. Aici avem o jucătoare de tenis fericită.”

Mai mult decât atât, acesta ar fi motivul pentru care joacă atât de bine. Mouratoglu a avut cuvinte de laudă la adresa româncei și a mai precizat că este o oportunitate pentru el să lucreze cu Halep pentru că are o personalitate incredibilă. „Cu cât o cunoști mai mult, cu atât o iubești mai mult”, a spus Patrick Mouratoglou pentru Be In Sport, conform tennismajors.com.