Sport Detalii despre cum a scăpat Simona Halep de acuzații. Ce urmează pentru marea sportivă







Simona Halep a scăpat de acuzații. Mai exact, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus sancțiunea primită de Simona Halep, de la 4 ani, la 9 luni. După aflarea veștii, campioana noastră a transmis un mesaj emoționant.

Comisia TAS a respins în unanimitate acuzația de dopaj sanguin și a constatat în unanimitate că roxadustat din proba de urină din 29 august 2022 provenea dintr-un supliment contaminat. De altfel, Simona Halep a inițiat deja un proces împotriva companiei de suplimente Schinoussa.

Simona Halep a transmis un mesaj după decizia TAS

Simona Halep a avut prima reacție după victoria obținută la TAS. Sportiva spune că abia așteptă să revină în circuit.

„De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut credința că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, pentru că sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată. Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea.

Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit. Aș dori să le mulțumesc avocaților mei care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început; Și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit”, a de transmis Simona Halep.

Simona Halep. Sursa foto. Facebook

Românca poate reveni pe teren. Decizia completă:

Românca va putea reveni în competiţii, suspendarea sa fiind redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la patru ani la nouă luni.

„TAS admite apelul depus de Simona Halep şi reduce perioada de ineligibilitate a acesteia de la patru ani la nouă luni. Comisia TAS a stabilit în unanimitate că perioada de ineligibilitate de patru ani impusă de ITF Independent Tribunal trebuie redusă la o perioadă de ineligibilitate de nouă (9) luni începând cu 7 octombrie 2022, perioadă care a expirat la 6 iulie 2023. Întrucât această perioadă a expirat înainte ca procedurile de apel să fie chiar depuse la TAS, Comisia TAS a considerat că este oportun să emită dispozitivul hotărârii arbitrale Hotărâre arbitrală cât mai curând posibil, împreună cu un comunicat de presă cuprinzător. De asemenea, Comisia TAS a dispus descalificarea tuturor rezultatelor competitive obţinute de dna Halep din 29 august 2022 (data prelevării probei sale pozitive) până la 7 octombrie 2022, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, puncte de clasament şi premii în bani. Prin urmare, se respinge apelul declarat de ITIA şi apelul depus de Simona Halep este admis în parte (cererea sa de antedatare a începerii suspendării la 29 august 2022 este respinsă)”, a precizat TAS.

Simona Halep. Sursa foto: Twitter (X)

Procedurile de apel în faţa TAS au vizat două acuzaţii distincte, a precizat tribunalul:

1. o acuzaţie care a apărut ca urmare a faptului că o substanţă interzisă (Roxadustat) a fost detectată într-un eşantion de urină recoltat de la Simona Halep la 29 august 2022 în timpul US Open; şi

2. o acuzaţie potrivit căreia paşaportul biologic al sportivului (ABP) al doamnei Halep, în special o probă de sânge administrată de către doamna Halep la 22 septembrie 2022, a stabilit utilizarea unei substanţe interzise şi/sau a unei metode interzise”.

TAS menţionează şi constatările ITIA şi detalii legate de procedura de arbitraj.

„În decizia sa din 22 septembrie 2023, Tribunalul independent al Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF) a constatat următoarele: doamna Halep vinovată de ambele încălcări ale regulilor antidoping (ADRV) şi a impus o perioadă de ineligibilitate de patru ani pentru ea.

În apelul depus de Simona Halep la TAS împotriva deciziei în primă instanţă, Halep a solicitat ca sancţiunea să fie redusă şi să nu fie mai mare decât perioada de suspendare provizorie deja executată. ITIA a solicitat ca TAS să sancţioneze ADRV-urile doamnei Halep împreună ca pe o singură încălcare, pe baza încălcării care a atras cea mai severă sancţiune, şi impunerea unei perioade de ineligibilitate între patru şi şase ani.

Procedura de arbitraj de apel a TAS a implicat procese intensive premergătoare audierii şi o audiere de trei zile care a avut loc în perioada 7-9 februarie 2024 la Lausanne, Elveţia. Comisia de arbitraj a TAS a ascultat numeroase opinii de laici şi experţi martori, dintre care majoritatea au fost prezenţi în persoană la audiere”.

Acuzaţia legată de Roxadustat

În ceea ce priveşte acuzaţie legată de Roxadustat, TAS a subliniat că este responsabilitatea personală a fiecărui jucător să se asigure că nicio substanţă interzisă nu pătrunde în corpul său, iar jucătorii sunt responsabili pentru orice substanţă interzisă găsită în probele lor.

“În acest caz, s-a constatat că o substanţă interzisă (şi anume Roxadustat) era prezentă într-o probă recoltată de la doamnei Halep la 29 august 2022 în timpul US Open. Dna Halep nu a contestat răspunderea, în sensul că a acceptat acest lucru. Cu toate acestea, ea a contestat caracterul intenţionat al încălcării şi a susţinut că testul pozitiv a fost rezultatul unei contaminări”.

Simona Halep nu a avut nu a avut o responsabilitate semnificativă

TAS a ajuns la concluzia că Halep nu a avut o responsabilitate semnificativă, vină sau neglijenţă semnificativă.

„După ce a analizat cu atenţie toate dovezile prezentate, Comisia TAS a stabilit că dna Halep a stabilit, în urma balanţei probabilităţilor, că Roxadustat a ajuns în corpul ei prin consumul unui supliment contaminat pe care l-a folosit în zilele premergătoare datei de 29 august 2022 şi că Roxadustat, aşa cum a fost detectat în eşantionul ei, provenea din acel produs contaminat. Prin urmare, grupul TAS a stabilit că doamna Halep a stabilit, de asemenea, în baza balanţei probabilităţilor, că încălcările sale ale regulilor antidoping nu au fost intenţionate.

Cu toate că juriul TAS a constatat că doamna Halep a avut un anumit nivel de vină sau de neglijenţă pentru încălcările sale, deoarece ea nu a dat dovadă de suficientă atenţie atunci când a folosit suplimentul Keto MCT, a concluzionat că nu a avut nicio responsabilitate semnificativă, vină sau neglijenţă semnificativă”, se arată în comunicatul TAS.

Acuzaţia privind paşaportul biologic al sportivului (ABP)

TAS a respins acuzaţia privind paşaportul biologic.

„În ceea ce priveşte acuzaţia referitoare la ABP-ul doamnei Halep, ITIA a avut sarcina de a stabili (conform standardului de satisfacţie confortabilă) că dna Halep a utilizat o substanţă interzisă şi/sau o metodă interzisă. În primul rând s-a bazat pe o probă de sânge administrată de dna Halep la 22 septembrie 2022, ale cărei rezultate au demonstrat încălcarea regulilor antidoping în temeiul articolului 2.2 din TADP.

Contrar raţionamentului tribunalului de primă instanţă, Comisia TAS a stabilit că era oportun în circumstanţe să se ia în considerare rezultatele unei probe de sânge private administrate de dna Halep la 9 septembrie 2022 în contextul unei intervenţii chirurgicale care a avut loc la scurt timp după aceea. Aceste rezultate, precum şi declaraţiile publice ale doamnei Halep potrivit cărora ea nu intenţiona să concureze pentru restul anului calendaristic 2022, au avut un impact asupra plauzibilităţii probei de dopaj scenariilor pe care s-a bazat Tribunalul independent al ITF.

Având în vedere probele în ansamblu, Comisia TAS nu a fost convinsă în mod satisfăcător că a avut loc o încălcare a regulilor antidoping în temeiul articolului 2.2. din TADP. Prin urmare, a respins această acuzaţie”.

Comisia TAS a pronunţat următoarea decizie:

1. Recursul formulat de Simona Halep la 28 septembrie 2023 împotriva deciziei pronunţate la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF este admisibil şi se admite în parte.

2. Recursul depus de Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) la 14 decembrie 2023 împotriva deciziei

decizia pronunţată la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF este admisibil şi se respinge.

3. Decizia pronunţată la 22 septembrie 2023 de către Tribunalul independent al ITF se anulează.

4. Se constată că Simona Halep a comis încălcări ale regulilor antidoping în temeiul articolelor 2.1 (prezenţă) şi 2.2 (utilizare) din Programul antidoping în tenis 2022 ca urmare a prezenţei unei substanţe interzise (Roxadustat) în proba sa de urină recoltată în timpul competiţiei la 29 august 2022.

5. Simona Halep este sancţionată cu o perioadă de suspendare de nouă (9) luni, începând cu data de 7 octombrie 2022

6. Simona Halep primeşte credit pentru suspendarea provizorie ispăşită din 7 octombrie 2022.

7. Toate rezultatele obţinute de Simona Halep în competiţiile care au avut loc în perioada 29 august 2022 până la 7 octombrie 2022 sunt anulate, cu toate consecinţele care decurg de aici, inclusiv pierderea oricăror medalii, titluri, punctele din clasament şi premiile în bani.

8. Sentinţa se pronunţă fără cheltuieli de judecată, cu excepţia cheltuielilor de judecată în valoare de 1.000 CHF (o mie franci elveţieni) plătite de fiecare dintre Simona Halep în ceea ce priveşte apelul său şi de International Tennis Integrity Agency (ITIA) în ceea ce priveşte apelul său, care sunt reţinute de TAS.

9. Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) este obligată să îi plătească Simonei Halep suma de 20.000 CHF (douăzeci de mii de franci elveţieni) cu titlu de contribuţie la cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli ale acesteia suportate în legătură cu această procedură de arbitraj.

Sentinţa motivată va fi comunicată părţilor în timp util. Aceasta va fi publicată de CAS, cu excepţia cazului în care părţile solicită confidenţialitate.

Reacția avocatului Bogdan Stoica

Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, a declarat că Halep a avut o reacţia de fericire absolută, atunci când a aflat de decizia TAS.

„Simona Halep a avut o reacţie de fericire absolută. Este o sportivă extraordinară, o cunosc de mulţi ani, a ajuns într-o regretabilpă eroare şi aliniere nefericită a astrelor, într-o situaţia nefericită. Am crezut de la început că o putem ajuta. O cunosc, este un om extraordinar şi eram convins că nu putea face aşa ceva. După primele teste de păr făcute în octombrie, am avut şi certitudinea clară, pentru că acestea sunt foarte clare. Dacă ar fi luat o singură pastilă, nivelul din aceste teste ar fi fost de 10.000 de ori mai mare. S-a luptat un an şi jumătate cu întregul sistem antidoping“, a afirmat avocatul.

„Rezultatele Simonei din perioada 29 august 2022 şi 7 octombrie 2022 rămân retrase. Acuzaţia din paşaport a ridicat multe suspiciuni în presă, în condiţiile în care nivelul de înţelegere tehnică este greu de pătruns. A respins în totalitate acuzaţiile de la ITIA. La Roxadustat, TAS a constatat ca şi primul tribunal că Simona a fost doar victima unui caz de contaminare. A stabilit gradul ei de vinovăţie, adică nu a lut voit o susbtanţă interzisă. Şi a stabilit că există un nivel minin de neglijenţă. tribunalul a considerat că e vorba de un caz simplu, de contaminare“, a mai spus Bogdan Stoica.

Simona Halep are acum zero puncte WTA şi practic dacă nu primeşte un wild card va trebui să joace peste tot în calificări, a explicat avocatul Bogdan Stoica, potrivit news.ro.