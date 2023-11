Simona Halep, șanse tot mai mici înainte de TAS. Un expert spune de ce sportivii folosesc roxadustat

Un cercetător de la Centrul de Cercetare și Expertiză în științele antidoping la Universitatea din Lausanne face noi dezvăluiri în cazul Simona Halep. Raphael Faiss spune că între 15 și 18% dintre sportivi se dopează. Comparativ cu aceste cifre, se află cifra de 2% emisă în spațiul public de WADA (Agenția Mondială Antidoping).

Sportivii caută substanțe care dispar din organism cât mai repede

Legat de consumul de roxadustat, Raphael Faiss susține că sportivii caută substanțe care dispar din organism cât mai repede:

„Sportivii au o șansă bună să utilizeze substanțe care rezistă foarte puțin în corp și care imită procesele de îmbunătățire a transportului de oxigen prin canalele EPO”, a afirmat acesta, conform CNN.

National Institutes of Health arată că roxadustatul dispare din organism în aproximativ 10-16 ore:

„Sportivii caută să găsească substanțe în care fereastra de timp este foarte scurtă pentru a se asigura că, dacă nu sunt testați la momentul potrivit, nu vor fi prinși”, a mai spus Raphael Faiss.

Simona Halep speră să câștige la TAS

Halep a fost acuzată de două încălcări separate ale regulamentului. Prima legată de substanța interzisă roxadustat, la US Open 2022, descoperită în urma unei probe din timpul competiției. A doua legată de nereguli cu privire la pașaportul biologic.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), Halep a fost depistată pozitiv la Roxadustat. Aceasta este o substanță interzisă inclusă în lista de substanțe interzise din 2022 a Agenției Mondiale Antidoping (WADA).

Simona Halep, dubla campioană de Grand Slam a negat că a luat cu bună știință substanța interzisă:

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost anunțată că am fost depistată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, ceea ce a reprezentat cel mai mare șoc din viața mea. De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut prin minte nici măcar o dată, deoarece este total împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată. Confruntându-mă cu o astfel de situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună știință vreo substanță interzisă și am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală”, a declarat la momentul Simona Halep.