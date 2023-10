Cazul Simona Halep se complică. Substanța interzisă ar fi fost folosită de mai mulți sportivi la US Open

În urma unei anchete a Gazetei Sporturilor, jurnaliștii au descoperit că suplimentul contaminat cu roxadustat era fabricat de o firmă din Canada, Quantum Nutrition. Acum, ziarul canadian The Globe and Mail a reușit să discute cu patronul John Koveos, care a declarat că produsul său a fost folosit pe scară largă la US Open.