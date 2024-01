Simona Halep, mesaj de la Adrian Mutu înainte de verdict

Adrian Mutu a avut un mesaj de susținere pentru Simona Halep înainte de aflarea verdictului. Noul antrenor de la CFR Cluj a declarat că este o perioadă dificilă psihic pentru jucătoarea de tenis, dar că trebuie să rămână puternic. El a mai spus că a trecut printr-o situație asemănătoare.

Adrian Mutu, mesaj pentru Simona Halep

„Nici nu vreau să mă gândesc la sentimentele pe care le are ea în acest moment. Este o perioadă dificilă psihic, am fost într-o situație asemănătoare. Ca român, nu ai cum să nu fii alături de ea. I-aș spune să rămână puternică.

Am citit despre caz, am văzut că fostul ei antrenor și-a asumat vina. Nu ai cum ca judecător să nu iei în calcul acele declarații care, zic eu, sunt în favoarea Simonei. Sunt alături de ea și sper ca totul să se termine cu bine la TAS și să revină pentru că este o mare sportivă. Mi se pare o sportivă foarte ambițioasă. Cred că va lupta să revină la vârf dacă totul va fi ok după judecata de la TAS” a declarat Mutu, conform capital.ro.

Simona Halep nu se va da bătută

Și jurnaliștii americani au admis faptul că regulile din tenis sunt nedrepte, dar totuși Simona a încălcat aceste reguli cu sau fără bună știință. Ei au mai spus că sunt convinși că româna nu se va da bătută prea ușor.

„Poate că este suspendată din tenis, dar Simona Halep n-are de gând să se dea bătută fără luptă. Își menține declarația de nevinovăție în ceea ce privește substanța interzisă cu care a fost detectată, iar declarația lui Patrick Mouratoglou pare să-i dea dreptate.Asta pare și, de fapt, este nedrept, dar regulile tenisului sunt rigide, pe care Simona le-a încălcat, fie că a vrut sau nu”, au scris jurnaliștii de la Lob and Smash.

Așteaptă verdictul TAS

Simona Halep va fi audiată la TAS în perioada 7-9 februarie. Românca speră să îi fie redusă suspendarea şi să revină în acest an în tenis. Revenirea va fi însă una foarte dificilă pentru că a ieşit deja din clasamentul mondial.

Indiferent de decizia pe care o va primi de la TAS, Halep va reveni pe teren alături de Andrei Pavel. În luna iunie, ea va participa la un meci demonstrativ cu perechea Andre Agassi – Steffi Graf, în cadrul Sport Festival 2024.