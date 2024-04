Sport Simona Halep, sub aripa unei companii de top. Beneficii fabuloase







Simona Halep este „vânată” de companiile de publicitate de „top”, chiar dacă a fost absentă de pe teren, o perioadă. Tenismena a semnat, recent, cu gigantul „International Management Group” (IMG), cea mai mare companie din lumea sportului și lider incontestabil în ceea ce privește organizarea evenimentelor de divertisment.

Simona Halep, contract fabulos. Un gigant american a luat-o sub aripă

Astfel, fosta număr unu mondial, Simona Halep, va avea asigurată comunicarea publică, imaginea și apariția inclusiv în mass media de profesioniștii care lucrează și cu Rafael Nadal, Serena Williams, principala rivală a româncei, notează Fanatik.

Halep a renunțat la toate serviciile fostului antrenor, Patrick Mouratoglou, inclusiv la agenția de PR, recomandată de acesta, după scandalul de dopaj.

După ce a Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus sancțiunea pentru contaminarea accidentală cu o substanță interzisă sportivilor, Halep a recunocut că „echipa sa a fost neglijentă” și putea să prevină presupusul caz de dopaj.

„Când mi-au recomandat suplimentul am întrebat dacă sunt curate. Știam că nu am făcut nimic. A fost neglijență din partea echipei mele, ghinion pentru mine. Momentul în care am văzut testul de sânge, scris în limba română, am rămas șocată, dar știam că nu făcusem nimic. Am avut nevoie de două-trei zile să îmi revin”, a mențina, recent, Simona Halep, la Antena 3.

Cine va fi agentul personal al Simonei Halep

Vicepreședintele Diviziei Tenis a companiei americane IMG, olandezul Marjin Bal, va fi noul agent personal al Simonei Halep, conform sursei amintite. Tot el se ocupă de jucătoarea. Petra Kvitova. De numele lui Marjin Bal se leagă un incident petrecut în țara noastră. Mai exact, în 2023, el s-a certat cu un sportiv român pentru că „aplauda” în forță și era entuziasmat la fiecare eroare de joc făcută de jucătoare cehă, Petra Kvitova.

Conform jurnaliștilor de la Fanatik, cel care a convins-o pe Halep să semneze cu compania ING este avocatul Howard Jacobs , cel care a reprezentat-pla TAS și care consiliază juridic și firma mai sus menționată.