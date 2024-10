Justitie Halep, mari probleme în instanță. Poate pierde 10 milioane de dolari







Lupta Simonei Halep pentru reabilitarea numelui continuă. Românca este prinsă, însă, în hățișul legislativ din Canada și între chichițele avocățești ale firmelor care i-au servit suplimentului contaminat care a dus în 2022 la suspendarea pentru doping. Fostul număr 1 mondial cere cere daune de 10 milioane de dolari.

Ultima mișcare a echipei lui Halep a fost o solicitare de prelungire cu 6 luni a termenului de notificare a pârâților. Este vorba despre companiile Quantum Nutrition, General Ingredi, și RJ Packaging Inc, transmite gsp.

Ultima dintre ele, RJ Packaging Inc., nu mai există din octombrie 2022, de când a izbucnit scandalul.

Procesul e în SUA, firmele sunt din Canada

Simona Halep a deschis procesul pe 15 februarie, la New York, acolo unde i-a fost adus colagenul comercializat sub marca Schinoussa. Tenismena era cazată la un hotel din New York, unde se afla pentru turneul US Open 2022.

Problema este că procesul s-a deschis pe teritoriul SUA, însă firmele sunt canadiene, iar aceștia refuză notificările și comunicările prin avocați. Motiv pentru care echipa care se ocupă de procesul Simonei Halep are nevoie de mai mult timp.

Companiile canadiene acuzate trebuie să ia act pe cale oficială, în scris și sub semnătură de primire, în legătură cu faptul că împotriva lor s-a deschis un proces pe teritoriul SUA. Aceste operațiuni administrative sunt obligatorii, iar Simona Halep are nevoie de încă 6 luni pentru a-i aduce în fața justiției pe vinovați.

Un nou turneu

Simona Halep a revenit pe teren în urmă cu câteva zile, la turneul WTA 125 din Hong Kong, acolo unde a fost eliminată în turul al doilea.

Ea va fi prezentă și la turneul WTA 250 de la Hong Kong, care se va desfășura în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie. Simona Halep a primit o invitație și se pregătește pentru turneu în Dubai.

Ea ocupă poziţia 878 în clasamentul WTA, cu 26 de puncte.