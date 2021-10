Simona Halep, probleme de sănătate! Meciul a fost întrerupt, pe teren au intrat medicii. Cum s-a încheiat partida

În pofida acestei mici probleme de sanatate, jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari,

Jucătoarei noastre i s-a făcut rău în timpul meciului, solicitând intervenția echipei medicale. Ea a cerut timeout medical.

Dureri lombare pentru Simona Halep

Înainte de setul secund, Halep a mers la vestiare, acuzând probleme în zona lombară, dar a reveni rapid pe teren. Accidentarea nu i-a pus însă probleme campioanei noastre, care a jucat mai bine ca în primul set.

În cele din urmă, tenismena română a câștigat meciul, scor 6-4, 6-2.

Simona Halep vine după un sezon în care a jucat mai puțin decât și-ar fi dorit, tocmai din cauza accidentărilor la gamba piciorului stâng și la coapsa piciorului drept, care au făcut-o să rateze inclusiv Wimbledon, Roland Garros, dar și Jocurile Olimpice.

Simona dă asigurări că nu se retrage din activitate

După victoria din primul tur în fața Gabrielei Ruse, Simona Halep a spus că este foarte bucuroasă să joace din nou la Cluj-Napoca, acolo unde consideră că a practicat de fiecare dată un tenis de un nivel ridicat și a anunțat că nu ia în calcul momentan o retragere din activitate.

„Nu am avut un an bun pentru că patru luni am fost accidentată, am 7-8 turnee, ceea ce este foarte puțin. E normal sa îmi scadă încrederea, dar nu mă refer la joc, mă antrenez foarte bine, și meciurile pe care le-am avut au fost foarte bune, dar concentrarea de a sta de la început până la final e partea mai dificilă.

Sunt mult mai bine de la săptămână la săptămână. Mă bucur că am ocazia să joc câteva turnee anul acesta înainte să fac pregătirea de sfârșit de an. Va fi un bonus orice voi face aici, la Cluj, și poate săptămâna viitoare la Linz”, a spus Simona Halep la conferința de presă de la Cluj.