Fostul antrenor al Simonei Halep lansează o nouă teorie în cazul de dopaj

Andrei Pavel a relatat despre perioada în care a fost antrenorul Simonei și despre regimul alimentar al sportivei, subliniind că atât în ceea ce privește hrana consumată de Simona, cât și suplimentele de vitamine pe care le lua, totul era extrem de simplu.

Fostul antrenor al Simonei Halep a spus că nu înțelege de ce nu s-a luat încă o decizie în cazul sportivei și de ce o prelungesc atât de mult.

„Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul. Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal.

Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific. Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante”, a declarat Andrei Pavel în podcastul SportCast.