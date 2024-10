Simona Halep debutează în turneul de la Hong Kong. La ce oră va juca meciul cu Yue Yuan

Simona Halep, fosta campioană WTA revine pe teren în turneul de tenis de la Hong Kong. Românca va juca în prima partidă luni și o va avea ca adversară pe Yue Yuan.

Organizatorii au anunțat ora la care se va disputa meciul de tenis al campioanei României, la Hong Kong. Ea va debuta pe terenul central de la Victoria Park Tennis Stadium, în jurul prânzului, la ora 12.00.

Jucătoarea de tenis din România, aflată pe locul 869 mondial, va debuta luni, 28 octombrie, în turneul de la Hong Kong. Simona Halep o va avea ca adversară pe Yue Yuan, a șasea favorită a turneului, aflată pe locul 44 în clasamentul WTA. Este primul meci pe care îl dispută cele două jucătoare.

Partidele din turneul de la Hong Kong sunt programate să înceapă de la ora 8.00, dimineața, pe terenul central. Meciul Simonei este al treilea conform programului anunțat de organizatori. Drept urmare, este de așteptat ca jocul să înceapă în jur de 12.00.

Simona Halep revine la Hong Kong, la câteva săptămâni după participarea la turneul WTA 125. În această competiție, ea a reușit să obțină prima victorie după aprope doi ani, cât a lipsit din circuitul competițional. De data aceasta, românca va lua startul în cadrul unui turneu din categoria WTA 250.

În cazul în care va trece de jucătoarea din China, Halep va juca în turul secund împotriva câştigătoarei partidei dintre Nao Hibino şi Aliaksandra Sasnovich.

Elena Rybakina practicing with Simona Halep.

Can’t wait to see her back on court at the WTA Finals.

It’s been too long. 🇰🇿🩵

pic.twitter.com/L8nThlaOSZ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 25, 2024