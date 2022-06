Simona Halep dă atacul pentru finala turneului de la Bad Homburg. Românca, meci de gală cu Bianca Andreescu

Simona Halep (locul 19 în ierarhia mondială) s-a calificat, joi după-amiază, în semifinalele turneului WTA 250 de la Bad Homburg, dotat cu premii totale de 203.024 euro. Sportiva „tricoloră” a trecut în sferturile de finală de americanca Amanda Anisimova (locul 25 în WTA) cu scorul de 6-2, 6-1, la capătul unui meci care a durat doar 55 de minute.

Simona Halep va ataca finala turneului de la Bad Homburg. Victorie fără mari probleme în sferturile de finală

Ambele jucătoare au făcut câte 4 duble greşeli. Simona Halep a dominat la capitolul mingi direct câştigătoare, 31-19, în timp ce americanca a făcut mai multe erori neforţate, 31-13.

Halep are acum conduce cu scorul de 2-1 în meciurile directe cu Anisimova, după ce primele două întâlniri au avut loc la Roland Garros. Anisimova s-a impus în 2019 cu 6-2, 6-4, în sferturi, iar Halep s-a revanşat în 2020, cu 6-0, 6-1, în turul al treilea. Fostul lider mondial şi-a asigurat un cec de 8.871 euro şi 110 puncte WTA.

„Știam că este o jucătoare care lovește puternic. Am fost agresivă și am făcut un meci bun. Peste tot sunt sprijinită de fani. Îmi place mult orașul! Va fi un meci dificil cu Bianca Andreescu, știu la ce să mă aștept. Pe iarbă, mereu e greu. Acum mă voi bucura pentru ce am realizat”, a declarat Simona Halep la finalul partidei.

A doua întâlnire pe care sportiva din Constanța o va avea cu Bianca Andreescu

În penultimul act, Halep o va întâlni pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, victorioasă cu 6-4, 6-1 în faţa rusoaicei Daria Kasatkina, principala favorită a competiției.

Simona Halep şi Bianca Andreescu (22 ani, 64 WTA) s-au întâlnit o singură dată, în anul 2019, la Turneul Campioanelor, Simona câştigând cu 3-6, 7-6 (6), 6-3.

Cealaltă semifinală de la Bad Homburg le va opune pe franţuzoaicele Caroline Garcia şi Alize Cornet. Garcia a dispus de germanca Sabine Lisicki cu 6-3, 7-6 (7), iar Cornet, cap de serie numărul nouă, a trecut de o altă germancă, Angelique Kerber, a treia favorită şi campioana en titre, cu 6-4, 2-6, 6-1.