Simona Halep a vorbit despre planurile pe care le are în 2019: „Acum vreau să fac asta”

Simona Halep, lidera ierarhiei mondiale, a declarat că își dorește să câștige turneul de la Wimbledon în 2019.





Simona Halep a vorbit despre obiectivele pe care le are în 2019. Lidera WTA a afirmat că vrea să-și treacă în palmares și câștigarea turneului de la Wimbledon, după ce în 2018 s-a impus la Roland Garros.

„Vreau să câștig un nou turneu de Mare Șlem, e un obiectiv pe care mi-l setez în fiecare en. Am câștigat Roland Garros, acum Wimbledon este obectivul. Sunt încrezătoare că voi avea un sezon bun, chiar dacă ar putea fi un început lent de an din cauza faptului că nu am jucat foarte multe meciuri la finalul acestui sezon”, a afirmat Halep.

