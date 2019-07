Simona Halep a fost primită, ieri, la Cotroceni, de Klaus Iohannis, și a primit din partea președintelui României Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

La 27 de ani, constănțeanca a fost răsplătită pentru performanța reușită la această ediție a turneului de la Wimbledon.

„Vă mulțumesc pentru modul în care promovați România”

„Avem în fața noastră o mare campioană. A oferit românilor o mare bucurie, dar și un exemplu. Îi oferim cea mai înaltă distincție pentru trofeul de la Wimbledon, dar și pentru parcursul de până acum. Ați scris o pagină de istorie în doar 55 de minute. Ați reușit să deveniți prima jucătoare de tenis din România care deține acest titlu. Vă felicit! A fost mai mult decât un meci. A fost o dovadă de concentrare. Ați demonstrat că prin efort și pasiune se pot obține rezultate deosebite. Vă mulțumesc pentru modul în care promovați România. Sunteți o luptătoare și refuzați să vă dați bătută”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei.

La eveniment, Simona a venit însoțită de părinți, dar și de Toni Iuruc, iubitul său. Dacă în cadrul turneului de la Londra, omul de afaceri a evitat să stea în loja rezervată familiei Halep, acum el a apărut chiar și în pozele oficiale făcute cu președintele României.

„Sper să inspir toți copiii”

Relația dintre cei doi a ieșit la iveală imediat după ce sportiva a revenit în țară și a prezentat trofeul cucerit la Wimbledon. „Sunt foarte emoționată. Este mai greu decât în finală. Vă mulțumesc. Este o mare onoare. E o recunoaștere și o prețuire față de munca mea. Sper să inspir toți copiii. Vreau să le mulțumesc parinților și antrenorilor pe care i-am avut de când am început tenisul. Ei au pus câte o cărămidă”, a declarat Simona. Sportiva a ținut să mulțumeacă staff-ului și suporterilor care i-au fost alături.

Ar juca un meci cu președintele Iohannis

„Mulțumesc echipei mele, lui Teo Cercel și domnului Dobre. Le mulțumesc românilor care mă susțin necondiționat. Cel mai mult le mulțumesc pentru energia pozivită. Sunt mândră că sunt româncă! Sper să avem condiții pentru performanță. Vă mulțumesc! Eu consider că, dacă oamenii o să facă nişte condiţii mai bune pentru ei, avem o şansă în plus să avem mai mulţi campion”. Întrebată dacă ar vrea să joace un meci demonstrativ cu președintele, cunoscută fiind pasiunea lui Klaus Iohannis pentru tenis, Simona a afirmat că n-ar refuza provocarea. „Aş juca un meci cu domnul preşedinte, nu am jucat, dar de ce nu?! Nu l-am văzut niciodată jucând şi nu am avut niciodată ocazia să joc contra dumnealui, aşa că nu pot să spun”.

