O VEDETĂ de la ANTENA 1 a fost la un PAS de moarte. NIMENI nu a știut prin ce TRAGEDIE TRECE. DETALII CUTREMURĂTOARE

Recent, Simona Gherghe a dezvăluit că a avut probleme de sănătate în timpul sarcinii. Medicii au suspectat-o pe vedetă de pancreatită, o boală gravă care în trecut i-a adus mari probleme și lui Teo Trandafir.





Vedeta a povestit cum a reușit să treacă peste acel moment extrem de dificil.

„Cele mai mari probleme le-am avut în ultima lună de sarcină, când am fost suspectă de pancreatită. A fost extrem de dificil, pentru că a trebuit să ţin un regim alimentar sever, altfel riscam ce e mai rău. Dar am avut încredere în medicul meu şi am ştiut că va fi bine, până la urmă”, a declarat Simona Gherghe, pentru revista VIVA!

În vara acestui an, Simona Gherghe și Răzvan și Săndulescu au făcut nunta în secret. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Ana Georgia, iar cununia religioasă au ales să o facă la un an de la nașterea copilului.

„Totul a pornit de la ziua lui Răzvan, care e pe 4 iulie. Ne gândisem sã organizãm o mică petrecere la piscinã. Şi, dacã tot am chemat prietenii şi familia, am zis să ne şi cununăm religios. Aşa că asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap să organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxată”, a povestit prezentatoarea emisiunii „Acces direct”.

