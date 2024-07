Monden Silviu Prigoană, despre acuzațiile de sabotaj care i se aduc: Mi-aș fi dorit să se căsătorească







Silviu Prigoană a dorit să lămurească anumite lucruri după ce George Restivan l-a acuzat că a sabotat-o pe Adriana Bahmuțeanu și pe el cu scopul a nu putea fi fericiți.

Silviu Prigoană, despre acuzațiile de sabotaj care i se aduc

George Restivan l-a acuzat pe Silviu Prigoană că se amestecă în viața Adrianei Bahmuțeanu pentru a nu putea fi fericită alături de alt bărbat. Acest a postat un document care arată că fiul său, Blake, a fost interogat fără acordul său de Protecția Copilului, după ce acesta ar fi avut o ceartă aprigă cu unul dintre fiii Adrianei.

Reamintim că Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit după un an și trei luni, dar fostul partener nu s-a împăcat cu ideea și a stârnit un scandal de proporții spunând că „eu nu am nimic cu Adriana și o iubesc și acum, dar am fost martor la luptele grele care le ducea cu DGASPC Sector 3”.

Acesta mai spune că Adrina „era sabotată la orice mișcare pe care o făcea în lupta pentru dreptate și eram afectat pentru că nu i se făcea dreptate. Dar acum preiau eu torța mai departe pentru Blake”, a povestit George Restivan.

Silviu Prigoană, despre acuzațiile de sabotaj care i se aduc. Sursa foto: Facebook

Replica lui Prigoană nu a întârziat

Silviu Prigoană a negat toate acuzațiile spunând că viața amoroasă a Adrianei Bahmuțeanu nu îl preocupă, din contră ar fi dorit să își găsească liniștea și să se căsătorească, să aibă familie”. De asemenea, a mai spus că lui „nu-i pasă de iubiții ei, indiferent ca-s americani sau vietnamezi. E un capitol închis pentru mine”.

Silviu Prigoană a mai spus că relația cu Adriana este la fel de tensionată ca pe vremea când erau căsătoriți. Dar, mai afirmă el, „oricum se va termina odată și situația asta, unul dintre băieți are 17 ani, celălalt 14”, potrivit spynews.ro.