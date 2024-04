Politica Silvestru Șoșoacă, primă victorie în scandalul divorțului. Soțul senatoarei scapă de ordinul de protecție







Update. Dumitru Silvestru Șoșoacă scapă de măsură ordinului de protecție. Acesta a fost solicitat de senatoare, care l-a acuzat de violență fizică și cibernetică. Mai mult, aceasta a explicat că fostul ei partener și-ar fi lovit fiica. Senatoarea și-a exprimat acordul cu privire la montarea brățării de monitorizare electronică.

Știre inițială

Silvestru Şoşoacă a fost ridicat de Poliție, după ce a încălcat ordinul de protecție. Soțul senatoareia ajuns în faţa poliţiştilor sectiei 6, în urma unei plângeri făcute chiar de senatoare. Diana Șoșoacă susține că acesta ar fi încălcat măsura în mod intenționat.

Silvestru Șoșoacă a încălcat ordinul de protecție

Recent, acesta a primit o brăţară de monitorizare, precum și un ordin de protecție prin care organele legii se asigură că acesta nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de soție.

Vineri, Silvestru Șoșoacă a fost ridicat de oamenii legii, după ce acesta a încălcat măsura.

„Am făcut apel la decizia aceasta, cu monitorizarea. Avocații se vor ocupa și o să facă cerere la procuror și apoi se va merge la judecător. N-are voie să stea sub 30 la sută. Eu nu am fost audiat astăzi. Asta se face doar în fața judecătorului, în maxim 5 zile. Am stat acolo vreo doua ore, ca primele patru nu au functionat. ”, a precizat soțul senatoarei.

A contestat măsura

Silvestru Șoșoacă a contestat decizia și susține că echipa sa de avocați va avea câștig de cauză. În lupta cu fosta parteneră de viață, acesta a apelat la avocații care nu au reușit să o învingă în trecut pe senatoare.

„E un GPS legat la un telefon cu un soft aparte, care este conectat, după care telefonul asta e într-o conexiune cu al nevestei mele, să-i zicem Iovanovici. Dacă mă apropii la mai puțîn de 200 de metri intră în alarmă. Sper să rezolv, echipa mea de avocați a pregătit deja un atac asupra deciziei ăsteia. E totul formulat, să sperăm că scap. Telefonul nu are voie să stea la mai puțin de 30%, iarăși intră in alarmă. Dacă noi ne certăm acum și merg la poliție și spun că mi-ați provocat o stare de panică, primiți 5 zile cu brățară asta. Eu nu am fost audiat azi. Asta se face doar de judecător, mâine sper eu. Eu am văzut doar un rezumat scris aproape lizibil al declarației soției. Nu e declarația ei toată. Am citit că am atacat-o pe internet și i-am produs o stare de panică, că ea e și fricoasă de fel, și alte aberații de genul asta”, a declarat acesta.

Diana Șoșoacă, reacție după ce fostul ei partener a ajuns la Poliție

Senatoarea a precizat că se teme de soțul ei. Mai mult, aceasta a lăsat de înțeles că Silvestru Șoșoacă ar fi încălcat măsura ordinului de protecție în mod intenționat.

„Îmi este teamă. Deși a avut această brățară, a intrat în perimetru interzis. El a fost înștiințat că poate fi săltat de organele de poliție. Știa foarte bine ce face.”, a spus senatoarea.