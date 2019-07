Bogdan Licu a discutat, mai bine de două ore cu procurorii de la SIIJ, iar la finalul discuţiilor a anunţat că Secţia nu va mai retrage apelurile deja declarate în dosarele soluţionate în primă instanţă şi în care sunt şi magistraţi.

Licu a mai declarat că a discutat despre apelurile retrase, deja, sub mandatul procurorului Gheorghe Stan, fostul şef al Secţiei, în prezent judecător la CCR, şi a spus că în cazul apelului retras din dosarul lui Sebastian Ghiţă decizia ar fi fost justificată.

,,Dintre cele trei apeluri retrase, (…) în cauza în care erau cercetați cei doi procurori, Liviu Tudose şi Mihăilă Aurelian, am constatat că la baza retragerii acelui apel a stat ancheta care are loc în prezent faţă de procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu şi care sunt sub control judiciar. Un lucru important, pe care nu ştiu dacă îl ştiţi, e acela că în acel dosar, înainte de trimiterea în judecată de către DNA, au fost audiaţi cinci procurori cu funcţii de conducere care şi-au exprimat opinia în scris, respectiv că acolo nu sunt fapte penale şi că dosarul nu trebuie trimis la instanţă. Despre celelalte două apeluri retrase nu am avut cu cine să discut, pentru că Gheorghe Stan nu mai este aici” a concluzionat Procurorul general interimar.

