BOMBĂ în Justiție! Kovesi a primit DECIZIA FINALĂ. Evenimente FĂRĂ PRECEDENT în dosarul fostei șefe a DNA

Procurorul Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) nu a putut depune acte în dosarul fostului procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Mai mult decât atât, acesta a fost înlocuit cu un alt procuror aflat în subordinea șefului Parchetului General, Augustin Lazăr.





UPDATE. Ca urmare a evenimentelor de astăzi, decizia în cazul fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost evidentă: candidatului pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European i-a fost ridicat controlul judiciar.

„Am dat o declarație, am explicat motivele de nelegalitate pentru care se impunea să fac această declarație. Avocatul meu a prezentat motivele, a participat un procuror de la ÎCCJ, dar ce s-a întâmplat în sala de judecată nu vă pot spune. Am făcut o contestație în care am arătat că măsura nu a îndeplinit condițiile legale și mi-am motivat argumentele în acest sens. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat în sala de judecată", a afirmat Kovesi la ieşirea din sediul ICCJ.

Procurorului Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) nu i s-a permis să depună concluzii scrise în dosarul fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Acțiunea naște controverse uriașe, acest lucru fiind o premieră în justiția din România într-un caz atât de mediatizat.

Procurorul a fost înlocuit cu unul dintre procurorii aflați în subordinea procurorului general, Augustin Lazăr. Din câte se pare, acesta a cerut ridicarea controlului judiciar al lui Kovesi.

Scenele s-au desfășurat în procesul de la ÎCCJ în care Laura Codruța Kovesi contestă măsura controlului judiciar aplicată de procurori. În mod normal aceste măsuri nu sunt ridicate de către judecători, fiind vorba de o anchetă penală în desfășurare.

Printre interdicțiile cărora fosta șefă a DNA trebuie să se supună se numără: interdicția de a părăsi țara, de a da informații presei despre dosarul în care este implicată, dar și de a lucra în cadrul Parchetului General.

„Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (...) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărţui în continuare pe toţi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se ştie, sunt într-o procedură internaţională, în care am ieşit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote şi din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa.”, a declarat Kovesi.

Cazul fostei șefe a DNA a devenit extrem de important pentru demonstrarea independenței justiției. Mai multe informații despre posibilitatea de ridicare a controlului judiciar pot fi citite AICI.

