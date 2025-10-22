Siegfried Mureșan: „Parlamentul European va continua să sprijine Republica Moldova în parcursul său european”

Republica Moldova. Parlamentul European este pregătit să continue sprijinul deplin pentru Republica Moldova în procesul său de aderare la Uniunea Europeană, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, în contextul ședinței inaugurale a noului Legislativ de la Chișinău.

Într-o postare pe rețelele sociale, Mureșan a transmis felicitări deputaților aleși și a reafirmat angajamentul instituțiilor europene de a susține reformele asumate de autoritățile moldovene pentru accelerarea integrării europene.

„Mult succes, dragi colegi! Parlamentul Republicii Moldova a fost convocat astăzi în ședință inaugurală după victoria proeuropeană la alegerile parlamentare din luna septembrie. Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când există o majoritate absolută proeuropeană pentru două mandate consecutive ale Parlamentului”, a scris eurodeputatul român.

Mureșan a adăugat că acest rezultat confirmă sprijinul constant al cetățenilor Republicii Moldova pentru parcursul european și deschiderea spre reforme menite să aducă țara mai aproape de standardele Uniunii Europene.

Europarlamentarul a subliniat că Bruxellesul va continua să ofere Chișinăului asistență financiară, politică și tehnică pentru consolidarea democrației, reformarea justiției și modernizarea economiei.

„Parlamentul European rămâne un partener ferm al Republicii Moldova. Vom fi alături de autorități în implementarea tuturor reformelor necesare pentru ca țara să devină membră a Uniunii Europene”, a conchis Siegfried Mureșan.

Amintim că noul Parlament a fost oficial constituit, după ce președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat în plenul legislativului raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși.

La ședința de constituire au participat președintele Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

Ședința a fost prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, aleasă pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Alegerile parlamentare au avut loc la data de 28 septembrie 2025. În rezultat, 55 de deputați au fost aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 26 – pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; 8 – pe lista Blocului Electoral „Alternativa” și câte 6 deputați pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Partidului Politic „Democrația Acasă”.