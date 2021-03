Participanţi la trafic puşi într-un real pericol de către un şofer care a executat o depăşire extrem de periculoasă pe drumul care duce spre Transalpina, în Sibiu. Momentul în care un BMW depăşeşte un camion şi trece milimetric pe lângă un alt BMW care circula regulamentar din sens opus a fost surprins de un participant la trafic şi postat pe reţelele de socializare, relatază Adevărul .

Aventuri spectaculoase cu autoturisme accelerate la maxim pe șoselele din Transilvania

Se pare că evenimentul s-a petrecut sâmbătă, 6 martie, pe DJ 106 E, în Mărginimea Sibiului, pe drumul care leagă localităţile Cristian de Orlat şi se uneşte cu celebra şosea Transalpina. Mai mult, unul dintre internauţi a precizat faptul că şi el a fost protagonistului unui incident similar, provocat de acelaşi şofer pe DN 7 / E 81.

„Ăsta era să mă omoare şi pe mine, eu cu Matiz, el cu BMW, pe Valea Oltului”, a declarat stupefiată o persoană. Imaginile dovedesc că ambele BMW-uri sunt înmatriculate în Sibiu, dar şi că şoferul care circula regulamentar s-a văzut nevoit să tragă de volan spre dreapta, ieşind în decor, pentru a evita coliziunea cu şoferul aflat în depăşirea inconştientă, mai precizează sursa citată.

”Poate-l vede și Poliția Română, are exact profilul autorului unui carnagiu pe șosea”, a spus șoferul care a surprins imaginile

Într-o postură ingrată, au fost puși și conducătorii auto din camioane au fost surprinşi de manevra iresponsabilă, motiv pentru care au oprit imediat după triplare. „Are exact profilul autorului unui carnagiu pe şosea”. Un șofer a reușit să posteze imaginile pe pagina sa de socializare adăugând următorul comentariu: „Poate-l vede şi #PoliţiaRomână, are exact profilul autorului unui carnagiu pe şosea. Acum, patru nevinovaţi au scăpat ”la mustaţă”.

Cu un acostament de doar jumătate de metru şi lunecos după ploaie plus un şanţ de un metru adâncime, la o deviere cu un pic mai mare pentru a-i face loc dobitocului, răsturnarea era garantată!”.

Patru nevinovați se îndreptau spre o cununie civilă și un botez

Cele patru persoane de care pomeneşte autorul filmării se îndreptau spre o cununie civilă şi un botez la care o parte dintre ei erau protagonişti.

O amintire de coșmar în momentul când trebuia să aibă parte de cele mai speciale momente ale vieții. „În maşina din faţă se afla sora mea cu iubitul ei, iar în spatele lor eram noi. Atunci plecasem de la Gura Râului spre cununia civilă, apoi am avut botezul copilului. Ne gândim cu groază la ce se putea întâmpla dacă şoferii nu reacţionau la timp. Pe drumul dintre Orlat şi Cristian, este o secţiune unde se face o curbă la stânga. Noi am văzut de departe că depăşea, am văzut că maşina surorii a frânat, în aceeaşi secundă am frânat şi noi, brusc.

Am văzut cum şoferul s-a băgat pe mijloc şi a trecut printre noi şi camion. Dacă trăgeau băieţii mai tare de volan dreapta, cădeam noi în şanţ. După ce am trecut noi, am văzut că şoferul care a depăşit a oprit oblic pe prima bandă şi a oprit camioanele. Al doilea camion l-a claxonat, din momentul în care am văzut că el a oprit coloana de trei maşini”, a povestit mireasa care se afla în cea de-a doua maşină.

IPJ Sibiu precizează: ”Dacă nu e fapta constatată de polițiști … nu putem aplica sancțiune”

Reprezentanţii IPJ Sibiu ne-au transmis legat de acest incident: „Dacă nu e fapta constatată de poliţist în mod direct sau cu aparatura din dotare, nu putem aplica sancţiune”. În aceeași porțiune de șosea au mai avut o mulțime de evenimente rutiere deosebit de periculoase.