Și legendele ajung la 90 de ani fără să mai tragă cu pistoalele

A debutat în cinematografie la mijlocul anilor '50, cu roluri mici. Patru ani mai târziu a apărut în "Rawhide" (1959). Primul rol important a fost cel din trilogia western "A Fistful of Dollars" (1964), după care au urmat seriile de filme western "For a Few Dollars More" (1965), "The Good, The Bad and The Ugly" (1967), ambele regizate de Sergio Leone.