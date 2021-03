24 martie

Și găurile negre supermasive se deplasează. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 24 martie s-au născut : William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin ortodox este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon.

În ”Kalendar” era un obicei vechi, gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeu al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389 pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

Aceasta este prima imagine a unei găuri negre, obținută de oamenii de știință în aprilie 2019. Imaginea arată un inel strălucitor format pe măsură ce lumina se îndoaie în gravitația intensă din jurul acestei găuri negre, care este de 6,5 miliarde de ori mai masivă decât Soarele nostru. Această gaură neagră este situată în centrul galaxiei M87, la doar 55 de milioane de ani lumină de Pământ. Galaxia J0437 + 2456 – care conține noua gaură neagră descoperită – este situat de patru ori mai departe, la o distanță de 230 milioane de ani lumină de noi.

Totul în spațiu se mișcă. Relativ. Dar astronomii s-au întrebat dacă ar fi posibil ca gaurile negre supermasive – masele devoratoare de lumină din centrele galaxiilor – să se deplaseze în raport cu galaxiile lor gazdă. Până acum, răspunsul era probabil . O astfel de mișcare ar fi problematică și periculoasă pentru obiecte cosmice de genul găurilor negre supermasive, care pot depăși soarele nostru de milioane de ori.

Un nou studiu, publicat pe 12 martie 2021, arată cel mai convingător caz de până acum al unei găuri negre supermasive în mișcare. Gaura neagră are o masă de trei milioane de sori. Se pare că se mișcă la o viteză de 110.000 mile pe oră (177.000 km / oră) în interiorul galaxiei sale gazdă, J0437 + 2456.

Ceea ce cauzează mișcarea nu este încă cunoscut.

Aceste rezultate au fost publicate în revista Astrophysical Journal . Astronomul principal Dominic Pesce la Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a declarat pentru Harvard Gazette :

Nu ne așteptăm ca majoritatea găurilor negre supermasive să se miște; sunt de obicei mulțumite să stea la locul lor. Sunt atât de grele încât este greu să se deplaseze. Luați în considerare cât de dificil este să aruncați o minge de bowling în comparație cu o minge de fotbal – realizând că, în acest caz, „mingea de bowling” este de câteva milioane de ori masa soarelui nostru. Asta va necesita o forță destul de puternică.

De cinci ani, Pesce și colegii săi se uită la și compară mișcările a 10 galaxii și ale găurilor supermasive care se află în ele. Pesce a explicat:

M-am întrebat: Viteza găurilor negre este aceeași cu viteza galaxiilor în care se află? Ne așteptăm să aibă aceeași viteză. Dacă nu, înseamnă că gaura neagră a fost influențată de… ceva!

Au descoperit că, din cele 10 galaxii, nouă au găuri negre centrale care într-adevăr se găsesc în galaxiile lor respective, de origine. Dar una nu este!

Dominic Pesce este autorul principal al studiului care a descoperit o gaură neagră supermasivă care se mișca în galaxia gazdă. Ce ar fi putut dinamiza gaura neagră supermasivă din interiorul galaxiei J0437 + 2456, suficientă pentru a o pune în mișcare? Cu alte cuvinte, de ce gaura neagră centrală a acestei galaxii îndepărtate – situată la 230 de milioane de ani lumină de noi – se mișcă în galaxia sa?

Jim Condon este membru al echipei de cercetare și radioastronom la Observatorul Național al SUA . El a explicat:

S-ar putea să observăm consecințele a două găuri negre supermasive care fuzionează. Rezultatul unei astfel de fuziuni poate face ca noua-născută gaură neagră să se retragă și s-ar putea să o urmărim în actul de recul, sau în timp ce se așează din nou pe poziție.

Dar aceasta nu este singura posibilitate. S-ar putea, de asemenea, ca acești oameni de știință să fi găsit o situație căutată, dar rareori observată, a unui sistem binar de găuri negre supermasive, adică nu o singură gaură neagră, ci două! Pesce a comentat această a doua idee:

În ciuda tuturor așteptărilor că ar trebui să fie într-adevăr din abundență, oamenii de știință au reușit să identifice cu multă greutate exemple clare de găuri negre supermasive binare. Ceea ce am putea vedea în galaxia J0437 + 2456 este una dintre găurile negre dintr-o astfel de pereche, cealaltă rămânând ascunsă pentru observațiile noastre radio din cauza lipsei de emisie maser.

Și există o a treia posibilitate. Gaura neagră supermasivă ar putea proveni dintr- o altă galaxie care se află în proces de fuziune cu galaxia J0437 + 2456. Astfel, deși acum vedem gaura neagră din galaxia J0437 + 2456, ea ar putea să nu fie galaxia de origine a găurii negre.

Acești astronomi au solicitat mai multe observații, pentru a afla ce se întâmplă.

Dar, cum a ajuns echipa la concluziile prezentate? Au studiat mai întâi mișcările galaxiilor cu o rețea de radiotelescoape numite VLBI, precum și VLA din New Mexico. Conectând multe telescoape aflate la distanță, unele de altele, se poate obține o rezoluție foarte mare. Acest nivel de detaliu este necesar pentru aceste observații a găurilor negre.

Prin definiție, găurile negre supermasive nu sunt vizibile (de aici și numele lor). Sunt stele colapsate, corpuri superdense, cu o gravitație enormă, atât de mare, că nu lasă nici lumina să se propage. Deci, pentru a face aceste observații, astronomii trebuie să se uite nu la găurile în sine, ci la ceea ce se întâmplă în jurul găurilor. Din fericire, datorită gravității lor enorme, găurile negre supermasive sunt înconjurate de vaste discuri de acumulare, în care materialul se învârte violent în jurul unei găuri negre (într-un mod care amintește de apa care se învârte în jurul unui canal de scurgere). În timp ce se învârte, materialul trimite emisii pe care astronomii le pot prelua cu radiotelescopele din spațiu sau de pe Terra . Deci, echipa a reglat telescoapele pe un semnal specific: semnalul care ar fi fost de așteptat este cel de la moleculele de apă care se rotesc în discul de acumulare, formând ceea ce se numește masere de apă.

Prin aceste observații au descoperit că, din cele 10 galaxii studiate, nouă păreau să aibă găuri negre care se odihneau, bine merci, în centrul galaxiile lor respective. Cea care nu a respectat regula a fost galaxia J0437 + 2456. Echipa a făcut apoi observații complexe cu alte două telescoape pentru a confirma acest rezultat. Au folosit marele telescop Arecibo (înainte de prăbușire) din Puerto Rico pentru a măsura mișcarea principală a acestei galaxii și telescopul Gemeni Nord de pe Hawai pentru a măsura mișcarea găurii negre. Ei au confirmat că galaxia J0437 + 2456 (numele se bazează pe coordonatele sale de pe cer) pare să aibă o gaură neagră supermasivă care este într-adevăr în mișcare.

O gaură neagră este distrugătoare, periculoasă. O gură neagră supermasivă este foarte periculoasă, dar dacă se mișcă este extrem de periculoasă. Să înghită Sistemul Solar este o treabă de câteva secunde!

Dar, cu siguranță așa ceva nu se va întâmpla mâine, în cea mai bună dintre lumi. Pentru că, mâine este o altă zi!

HOROSCOP 24 martie 2021

BERBEC Îţi stăpâneşti enervarea, ceea ce e elegant, dar nu este productiv! Astăzi pune lucrurile la punct, adună-le către normalitate, nu-i lăsa pe “ticăloşii din sistem” să aplice regulile haosului! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie.

TAUR Astăzi în special, dar şi în general, treci printr-o perioadă mai dificilă, ai nevoie de sprijin. Prietenii, familia, cei dragi te înconjoară cu gânduri bune. Te poţi baza pe ajutorul lor! Trebuie să alegi, să iei o decizie… şi nu ai niciun chef! Răspunderea ţi se pare prea mare. Dacă poţi, amână pe altă dată, după vorba veche: “sau moare măgarul, sau pierde samarul”! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă – o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun, pe net, sigur că da. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte.

GEMENI Dimineaţa încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul profesional. Reflectezi că nimic nu este nou, ai mereu aceleaşi probleme! Atenţie la ce-ţi doreşti, să nu se îndeplinească! Dimineaţa îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii. Dar, evenimente păguboase şi/sau oameni stupizi te pot atrage în discuţii fără sens şi inutile. Cumpără acum, mâine e mai scump! Cu toate că zodia ta este departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie.

RAC Nu eşti vesel, dar, din fericire, cei dragi, care nu sunt puţini, vor să te înveselească şi să te scoată din borcanul cu melancolie! Bucură-te de primăvară aceasta, poate să fie aşa de frumoasă! Aspectele bune ale Lunii îţi conferă un elan de primăvară, multă bunăvoinţă. Nu mai ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. O zi plăcută în formă bună şi cu un moral excelent! Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze.

LEU Alegerile tale sunt astăzi clare şi precise. Aşa cum stă bine unui vânător înăscut care vede numai ceea ce se mişcă! Nu pierde ocazia să te faci remarcat ca un prădător de prima clasă! Astăzi trebuie să te identifici cu echipa în care munceşti, să împărtăşeşti aceleaşi gusturi, idei, preferinţe. Este un mimetism obligatoriu, ca să-ţi păstrezi popularitatea şi poziţia de leu! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu.

FECIOARĂ Se întâmplă lucruri, care te avantajează începând chiar de azi. Capacitatea ta de a ajuta pe alţii, munca şi genul detaliului dau rezultate. Favorurile merg către domeniul sentimental! Eşti echilibrat, motivat şi gata de performanţă, fie în afaceri, fie în amor! O zi favorabilă, pentru că nu te mai îngrijorezi inutil şi păgubos şi ai încredere în forţele proprii. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti!

BALANŢĂ Nu te grăbi să dai un răspuns sau să iei o decizie. Eşti stresat şi ai nevoie de odihnă, corpul tău dă semne că trebuie să încetineşti ritmul. Oamenii de succes sunt odihniţi şi zâmbitori! Ştii foarte bine că trebuie să-ţi alegi bine colectivul din care să faci parte. Adică echipa câştigătoare! Alegerile tale de fiecare zi, şi astăzi este o zi importantă, fac destinul tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION Dimineaţa perseverenţa ta trebuie să ţină cont de resursele materiale limitate pe care le ai. Şi de oboseala cronică. În general ţi-ai atins obiectivele profesionale, nu poţi lua o pauză? Astăzi dă curs impulsului interior. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR Astăzi ai tendinţa să vorbeşti prea mult, să baţi lumea la cap. Rişti să fii ocolit de cei din jur. Mai lasă şi pe alţii să vorbească, nu ai monopolul sonor. Poate auzi ceva interesant! Dacă ai idei, astăzi ai ocazia să le prezinţi, să discuţi despre ele. Aşa poţi să afli dacă sunt bune, sau nu. La serviciu, sau acasă, eşti ascultat cu atenţie, un om cu idei este respectat! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil!

CAPRICORN Astăzi cineva îţi solicită sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar pe care o poţi rezolva convenabil. Poţi obţine bani, dar şi recunoştiinţa persoanei respective! Contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că această încercare te consumă mult, ai nevoie şi de relaxare! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară.

VĂRSĂTOR O zi nu foarte favorabilă, dar dacă vei evita intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, nimic negativ, nimic rău! Planurile făcute azi se pot dovedi în viitor profitabile. Dacă le aplici! Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de respectivii, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu o să-ți mulțumească.

PEŞTI Este o zi bună, poţi să te concentrezi pe problemele noi personale, sau ale casei. Nu lăsa lucrurile neclare. La serviciu, la muncă, sau la şcoală ai un răgaz ca să-ţi aranjezi o agendă logică. Spiritul tău de analiză şi evaluare a situaţiilor şi a oamenilor te ajută să rezolvi unele probleme, la serviciu cât şi acasă. Pe plan sentimental, conjunctura arată o perioadă ceva mai bună! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe altă dată! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică!