Din capul locului trebuie să spun că am sunt unul din cei care crede că Donald Trump va pierde alegerile prezidențiale. Din multe motive, dar principala cauză este o combinată între nemulțumirea americanilor legată de modul în care pandemia le-a schimbat viața și barajul făcut de mass-media împotriva sa. Cred că sub 10 la din presa americană îi este favorabilă actualului președinte al SUA, Joe Biden fiind alintatul lor. Partizanatul presei este un lucru pe care americanii îl resimt cel mai tare, aproape 80 la sută susținând că mass-media este favorabilă doar unuia din candidați. Iar acest lucru este evident. Donald Trump este primul președinte al SUA cenzurat de Facebook, Twitter și Google. Cel mai puternic om al planetei, așa cum le place americanilor să-l prezinte, are probleme în a transmite mesajele electorale… Ca să nu mai vorbesc de tăcerea generală care s-a lăsat în presa din SUA atunci când au apărut dezvăluirile lui Tony Bobulinski despre afacerile lui Hunter Biden. O confirmare a ceea ce americanii știau de mult, dar nu prea pare să le pese. Așa că nici marile organizații de presă nu dau știri, ignorând subiectul.

O victorie a lui Donald Trump va surprinde pe multă lume, dar cel mai corect a sintetizat Frank Lutz, unul din strategii republicani. A spus la Fox News că „profesia sa este terminată” dacă președintele Trump câștigă realegerea pe 3 noiembrie și dovedește că sondajele naționale au fost greșite. „Urăsc să o recunosc, pentru că aceasta este industria mea – cel puțin parțial -, dar publicul nu va mai avea încredere (n.n. în sondaje). În acest moment, cea mai mare problemă este deficitul de încredere „, a spus Frank Luntz ca răspuns la cum vor rezolva sondajele dacă vor greși în prezicerea alegerilor prezidențiale din 2020.

Toți analiștii politici sunt la unison: Donald Trump pierde alegerile în SUA! Sondajele indică un avans pentru Joe Biden de 7, 8 la sută la nivel național și 3,4 la sută în statele care decid soarta alegerilor, așa-numitele swing-states. Cu toate acestea pare că ceva se întâmpla, un indiciu fiind faptul că un ultim sondaj în Iowa îi acordă lui Donald Trump un avans de 7 procente, după ce în luna septembrie era la egalitate cu Joe Biden. Dar, deja încep să apară și alte voci, într-o altă analiză se vorbește despre faptul că Donald Trump poate reveni spectaculos, după modelul din 2016 când Hillary Clinton a fost favorita sondajelor până în ziua votului.

Ce se întâmplă dacă câștigă Donald Trump? Și aici nu mă refer la consecințele pe plan intern, în politica economică domestică. Ci la repercursiunile pe plan internațional. În ultima perioadă, POTUS a dovedit un apetit deosebit pentru marile loviturile de politică extern, modul în care a reușit să aducă Bahrain, Sudan și Emiratele Arabe Unite la aceeași masă cu Israel, dar și Serbia alături de Kosovo, reprezintă piese grele în jocul diplomatic internațional. Cel mai probabil va continua războiul economic cu China, până la un acord final, dar și presiunile asupra Rusiei. Pentru România lucrurile s-ar putea să stea mai bine decât ne așteptăm, spiritul pragmatic, managerial, al lui Donald Trump putând însemna și investiții masive în România, țară aflată la marginea imperiului euro-atlantic.

Dar mai sunt doar câteva zile și vom avea primele indicii…