Vedete din showbizul românesc, ajunse la sapă de lemn. Au pierdut averile

Vedete din showbiz care au rămas fară bani și case. Irinel Columbeanu experimentează una dintre cele mai proaste perioade a vieții. Cel puțin din punct de vedere financiar. De unde avea bani la care alții visează, acum se află în situația dificilă de nu-și permite nici măcar plata azilului unde este cazat.

Totuși, Irinel Columbeanu nu este un caz unicat. De-a lungul timpului, România a mai avut bogătași care au rămas fără avere. Fie au rămas fără averi din cauza escrocheriilor fie nu au avut fler în afaceri.

Cândva un crai de Dorobanți râvnit de cele mai frumoase femei din Showbiz, Irinel Columbeanu este dovada vie a faptului că o singură greșeală te poate lăsa într-o clipă fără economiile de-o viață. În cazul lui averea de peste 100 de milioane de euro s-a dus pe apa sâmbetei.

„Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren, lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală.

Angela Similea, emblemă a muzicii ușoare, a avut un parcurs similar cu cel trăit de Irinel Columbeanu, daor că artista a fost nevoită să achite ratele defunctului soț. Rate care n-au fost deloc mici, mai precis 70.000 de euro. Prin urmare, Angela Similea a vândut vila cu 16 camere din comuna Belciugatele. Pentru o periodă, emblema muzicii ușoare a locuit în casa unor cunoștințe apropiate.

Și Cătălin Botezatu a pierdut la viața lui. Creatorul de modă nu s-a sfiit niciodată să arate că este un iubitor frumos și pasionat de lux. La doar 26 de ani, celebrul designer a fost vicitma unei escrocherii care l-a lăsat fără mai multe bunuri. Amintim ”doar” un elicopter, un avion privat, proprietăți din România dar și de peste Ocean

„Am pierdut o casă la Monte Carlo, 30 și ceva de ferme agricole care valorau milioane. Proprietăți în toată România, elicopter, avion, casă de modă. Terenuri, 22 de milioane de mărci, 100 de milioane de coroane suedeze, casa în Primăverii, cu două etaje. Am rămas fără nimic, absolut zero. Niște oameni inteligenți, dar, în același timp și perverși, am colaborat cu ei și au reușit să ne ia totul. La 26 de ani”, a povestit Cătălin Botezatu.