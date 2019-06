Shawn Mendes și Camila Cabello, pasiune maximă în Señorita VIDEO

Shawn Mendes și Camila Cabello, în Señorita - pasiune maximă în videoclip, după reunirea pentru noul single.





După un teaser despre care vorbeau toți fanii, cântăreții Camila Cabello și Shawn Mendes și-au prezentat în premieră single-ul videoclipului Señorita.

Cu versuri senzuale și o linie melodică latino, single-ul abordează, în ritmuri tânguitoare, relația complicată dintre doi îndrăgostiți, dorința lor de despărțire și dar și reîntoarcerea, unul alături de celălalt.

Este prima dată când cei doi au realuat colaborarea, după hit-ul lor din 2015 I Know What You Did Last Summer ("Știu ce ai făcut vara trecută"). Cu o zi înainte de lansarea videocplipului, Shawn Mendes și Camila Cabello au incitat fanii într-un teaser senzual, în care o chelneriță se îndrăgostește de un tânăr rebel, în sttilul promovat de regretatul James Dean. Cele două personaje ale videoclipului se învârt amețitor printr-o poveste de dragoste plină de plimbări cu motociclete și dansuri târzii.

În prezent, Shawn Mendes se află în turneu, în timp ce Camila Cabello a sugerat în ianuarie că lucrează la un nou album.

Melodia ''Havana'' interpretată de Camila Cabello a fost declarată cel mai bine vândut single în format digital din 2018. Piesa a întrecut performanţele obţinute de melodiile ''God's Plan'', interpretată de Drake şi ''Shape Of You'', semnată de Ed Sheeran, şi a obţinut astfel titlul de cel mai bine vândut single în format digital din 2018 acordat de Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie ce reprezintă companiile din industria muzicală din întreaga lume.

''Havana'', interpretată de Camila Cabello împreună cu rapperul Young Thug, a fost single-ul principal de pe albumul solo de debut al cântăreţei în vârstă de 22 de ani de origine cubanezo-americană, primul disc realizat de ea după ce aceasta a părăsit trupa Fifth Harmony.

Piesa lansată în 2017, cu o versiune remixată lansată ulterior de Camila Cabello împreună cu Daddy Yankee şi conţinând versuri în limba spaniolă, a ajuns în fruntea topurilor din 95 de ţări, iar în iunie 2018 a devenit melodia în interpretare feminină solo cea mai difuzată pe Spotify, cu 888 de milioane de difuzări digitale.

Potrivit IFPI, piesa, care aminteşte de moştenirea cubaneză a lui Cabello, a fost difuzată până în prezent la nivel mondial de 2,6 miliarde de ori în format digital.

Performanţa realizată de ''Havana'' reprezintă echivalentul a 19 milioane de copii vândute la nivel mondial, potrivit IFPI.

