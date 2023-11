Shannen Doherty rămâne optimistă în fața cancerului care i-a ajuns la oase

Shannen Doherty anunță că boala s-a răspândit la oase. Aceasta suferă de cancer la sân, aflat în stadiul patru, după ce ani de zile a dat semne că a învins boala.

Shannen Doherty încearcă să rămână optimistă

În timpul unui interviu publicat miercuri în revista online People, Shannen Doherty povestește drama prin care trece. Vedeta din Beverly Hills, 90210 a explicat și cum are de gând să își trăiască viitorul:

„Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea. Nu am terminat cu crearea. Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine”, a spus Doherty.

Actrița, în vârstă de 52 de ani, a fost sinceră cu privire la starea sa de sănătate încă din februarie 2020. Atunci a anunțat că acest cancer a revenit în stadiul patru, după ce a fost în remisie ani de zile.

„Nu am terminat, continui să lupt”

La începutul acestui an, Doherty a împărtășit pe Instagram o scanare CT (n.r. tomografie computerizată). Aceasta arăta că boala ei nu mai era doar în zona pieptului, ci se răspândise și la creier.

În timp ce Doherty speră să intre în studii clinice pe măsură ce se dezvoltă noi tratamente și diagnostice pentru cancer, ea spune că este recunoscătoare pentru fiecare zi și crede că „cea mai mare amintire a ei este încă pe cale să vină”:

„Oamenii presupun doar că asta înseamnă că nu poți merge, nu poți mânca, nu poți lucra. Ei nu îți dau foarte multe șanse: ești terminat, ești pensionat, iar noi nu suntem. Suntem plini de viață și avem o perspectivă atât de diferită asupra vieții. Suntem oameni care vor să muncească, să îmbrățișeze viața și să meargă înainte”, spune actrița.

În noul ei podcast, Let’s Be Clear With Shannen Doherty, lansat pe 6 decembrie pe iHeartRadio, Doherty plănuiește să facă o retrospectivă a vieții sale, inclusiv la momentele importante din carieră, la relațiile din trecut, la lupta ei împotriva cancerului și la regimurile de sănătate.

Shannen Doherty a vorbit deschis despre lupta ei continuă cu cancerul

În 2020, vedeta a anunțat că boala ajunsese în stadiul patru, având metastaze și la creier. În acea perioadă, Sarah Michelle Gellar, vedeta din serialul „Buffy the Vampire Slayer” și bună prietenă cu Doherty, a oferit în permanență fanilor informații actualizate despre starea de sănătate a acesteia.

Luna trecută, Gellar a spus că Doherty „luptă” și că este o „războinică”:

„Sunt suișuri și coborâșuri și sunt zile mai rele, dar și altele mai bune, însă ea se descurcă de minune”, a declarat Gellar pentru Access Hollywood.

Drama ei a început în 2015, când a fost diagnosticată cu cancer de sân. După tratament, doi ani mai târziu, ea anunța că boala a intrat în remisie.