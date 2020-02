Spectacolul nu i-a dezamăgit pe fanii sportului, cele două dive apelând la hiturile lor pentru a încinge atmosfera. Focuri de artificii, o mică armată de dansatori şi o apariţie surpriză a fiicei în vârstă de 11 ani a lui Jennifer Lopez, au completat spectacolul.

Solista columbiană Shakira, 43 de ani, a urcat prima pe scena amplasată pe gazonul Hard Rock Stadium, purtând o rochie roşie strălucitoare. Ea a interpretat, atât în limba spaniolă cât şi în engleză, un potpuriu compus din o parte dintre hiturile sale, printre care piesele care au consacrat-o: Empire, She Wolf şi Whenever, Wherever. În lumina focurilor de artificii, cântăreţul portorican Bad Bunny i s-a alăturat Shakirei pe scenă pentru piesele I Like it şi Mia. Apoi, în timpul piesei Hips Don’t Lie, Shakira s-a lăsat purtată pe braţe de mulţimea din faţa scenei.

Acesta a fost momentul în care Jennifer Lopez a urcat pe scenă. Vedeta din Bronx, în vârstă de 50 de ani, a apărut agăţată de o bară de striptease, făcând trimitere astfel la filmul în care joacă recent, Hustlers, în care interpretează rolul unei dansatoare la bară. Îmbrăcată în piele neagră, J-Lo şi-a început minirecitalul cu piesa jenny From The Block” iar apoi şi-a schimbat costumul de piele cu unul mulat, argintiu şi a revenit la bară pentru a interpreta Waiting For Tonight. Apoi, solistul columbian J Balvin a urcat pe scenă pentru a interpreta Love Don’t Cost A Thing alături de J-Lo.

Apoi, pentru a-şi arăta mândria faţă de originile ei portoricane, Jennifer Lopez a interpretat piesa Born In The USA, înfăşurată în drapelul portorican. La sfârşitul microrecitalului său, J-Lo a interpretat piesa Let’s Get Loud alături de fiica sa în vârstă de 11 ani, Emme.

Shakira a revenit şi ea pe scenă pentru a interpreta hitul Waka Waka, imnul Campionatului Mondial de Fotbal din 2010, organizat de Africa de Sud.

