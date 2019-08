17,18 august

Sfaturile egiptencei Monir, cea mai frumoasă femeie din lume. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 17 august s-au născut Davy Crockett, Robert De Niro, Sean Penn, Mae West, Traian Vuia, Ştefan Ruha, Marcel Chirnoagă, iar pe 18 august, împăratul Franz Joseph, Robert Redford, Roman Polanski, Patrick Swayze, Constantin Duţu, Maria Gheorghiu, Sorin Alexandrescu, Neagu Djuvara.

Pe 17 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Miron, Straton, Ciprian şi Tirs. Pe 18 august, doar trei sfinţişori cu nume frumoase: Flor, Lavru şi Polien! Nimic în „kalendar”, un weekend obişnuit de august. Sigur, riscul seismic există în continuare, așa cum am spus, până de echinocțiu!

Tot împachetând și despachetând cărți și dosare, caut un manuscris al tatălui meu, cu genealogia familei de la Marele Clucer Dimitrie Ștefănescu și bogata Safta Krețuleasca, am dat peste un caiet vechi, cu pătrăţele, cu coperţi de plastic. Un subiect de vară!

Era jurnalul meu din anul 1981 când, jumătate de an, am avut treabă la Bagdad. Iată ce scriam în ziua de 18 august:

Nu cred că a fost, de când mă ştiu, o zi mai călduroasă. Simt că-mi iau plămânii foc, afară parcă suflă un furnal. Dacă am înţeles bine se anunţă la radio temperaturi de 44 grade Celsius. Însă, în micuţa mea cameră din hotelul „Anbar” sunt doar 25 de grade, graţie unui grup de climatizare GE instalat în fereastră. Este miercuri şi încă nu a apărut scrisoarea de garanţie de participare la licitaţie, la banca Rafidain.

Dimineaţă, când am fost la bancă, înotând prin valurile de căldură, am întâlnit un personaj, o personalitate locală. Prodecanul facultăţii de medicină din Bagdad, una dintre cele mai vechi şi prestigioase aşezăminte de învăţământ din lume. Şi el avea probleme la bancă, nu i se confirmase un transfer şi avea de scos echipamente din vamă. M-am băgat în vorbă, în franţuzeşte şi cred că l-am ajutat. M-a invitat la el, la Universitate. Aşa, la Universitatea din Bagdad, am cunoscut-o pe Monir, egipteanca faţă de care Neferititi a fost doar o babă hidoasă. Nu exista bărbat pe lume care să nu întoarcă capul după ultima descendentă a unei familii bogate de copţi creştini. Avea 21 de ani și studia medicina – tocmai câștigase un concurs de frumusețe, numit Sheherezada, la Damasc, unde a fost declarată cea mai frumoasă femeie din lume. Monir studia la Universitate și în timpul vacanței, avea o temă de terminat, voia să ia diploma cu un an mai devreme.

M-a măsurat bine, nu eram chiar urât în tinerețe, așa că viitoarea doctoriță s-a văzut datoare să-mi dea nişte sfaturi.

Întâi s-a mai uitat odată lung la mine, cum face un doctor cu un pacient. Apoi a început:

Cureaua! Fără curea pe căldura asta, îţi taie circulaţia în două şi îţi împiedică respiraţia. Dacă îţi cad pantalonii, pune bretele! Sunt şi mai elegante…

Cravata! Fără… ştiu că este uniforma „cooperanţilor străini” şi dungile au semnificaţia lor, dar, fără… sau slăbeşte nodul… este „golănesc” dar sănătos!

Cămaşa! Aruncă imediat porcăria asta din plastic. Viscoză? Ce Numele Lui Dumnezeu, mai este asta? In, in şi iar in. Pur! Dacă nu ai bani, merge şi in amestecat cu bumbac, neapărat din State!

Pantalonii! Mda… culoarea este bună… bej deschis, culoarea nisipului. Materialul? Bumbac, zici? De ce nu se şifonează? Denim? Merge… dacă nu te ţine, nu te incomodează!

Sandalele! Nu fi prost şi ia-ţi espadrile din sfoară de cânepă şi cu talpa de piele, din bazar! Cu ciorap subţire de bumbac pur. Sandalele pe piciorul gol sunt pentru femeile care merg puţin, pentru fandoseală şi pentru idioţii care vor să facă rosături şi microzgârieturi de la praf şi mizerie. Nu ştii secretul? Din cauza sandalelor, armatele romanilor nu au putut să cucerească tot Orientul!

Lenjeria! Tetra, Tetra şi numai Tetra. Din bumbac, cu elastice late, foarte late, sigur… Reţine transpiraţia şi aeriseşte pielea!

Şi, foarte important, înainte de a le îmbrăca, scutură hainele bine de tot! Înlături posibilele mici insecte, dar şi praful, acest duşman declarat al pielii. Scutură hainele şi o să trăieşti mai mult!

Și când poți stai cât mai dezbrăcat, lasă pielea să respire, este al doilea organ de respirație după plămâni – a mai spus tânăra și frumoasa egipteancă, cu un surâs promițător ca al Sfinxului.

Dar de ce nu îţi iei o „galabie” m-a întrebat, surâzând, viitoare doctoriță! Apoi a izbucnit în râs, văzând privirea mea ultragiată.

I-am spus frumoasei Monir despre sfaturile doctorului Focşăneanu de la Atena: spălarea permanentă a mâinilor, flambarea pâinii, filtrarea apei, evitarea vaccinurilor și a antibioticelor, hidratarea necesară, duşul zilnic obligatoriu etc etc.

Foarte bune sfaturile colegului din Atena, a declarat egipteanca, hai să mergem la fâlca pietrei crăcănate, la cofetărie, am poftă de o înghețată bună! Vara aceea de la Bagdad a fost foarte fierbinte!

De la ea mai am câteva sfaturi de sănătate şi viaţă lungă:

„Apa vie de izvor, smochine, curmale proaspete şi rodii coapte bine, cugetul curat, curaj, cinste şi onoare, familie mare şi prieteni credincioşi şi mai ales iubirea permanentă. Ca să fii sănătos şi să trăieşti mult, trebuie să fii permanent îndrăgostit și să te pasioneze ceva frumos, pozitiv, poezia, muzica, dansul!”

Ceea ce este foarte adevărat, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi, așa cum mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Sâmbătă încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Lângă cei dragi te simţi bine şi motivat. Totuşi, te miri de unele nepotriviri între planuri şi realitate. Duminică, zi bună pentru cumpărături. Weekend-ul este o perioadă favorabilă prin prilejurile care ţi se oferă mai ales în domeniul social şi al relaţiilor. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a marii tale capacităţi de a te concentra pe perioade scurte şi a rapidităţii care te caracterizează.

TAUR Weekendul este favorabilă lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi titanice, mai ales dacă este vorba de curăţenie! Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul tău! Totuşi, weekend-ul, segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, intelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Poate nici nu ai nevoie!

GEMENI Vesel şi băncos, sâmbătă poţi să faci haz de multe, chiar şi de situaţia politică. Prietenii te vor aprecia şi, pe seară, puteţi sta la o terasă. Dar trebuie să fii generos, dai tu berea! Sâmbătă seara ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere la un Leu. Poate nu ar fi rău să te distrezi puţin, dar dacă te simţi zdrobit de oboseală, după săptămâna ce a trecut, mai bine odihneşte-te. Stai acasă, şi du-te la culcare mai devreme. Neapărat cu pisicuţa sau căţeluşul. Iniţiaţii spun că un animăluţ de companie ne protejează somnul şi ne fereşte de „energiile negative”. Parol!

RAC Faptul că te-ai detaşat de tot ce te supără, nu rezolvă situaţia. In plus, ceilalţi te judecă pentru singurătatea ta. Străduieşte-te să fii mai apropiat şi ieşi din carapace, afară e frumos! Aspecte favorabile in acest weekend. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbată, probabil, că te duci la cumpăraturi, duminică dimineaţa o sa vrei să faci puţină curaţenie în casă şi în suflet. Poate te duci la Biserică? Ai nevoie să te redescoperi, să dai deoparte ceea ce este convenţional şi obligaţie şi să vezi cum poţi împăca adevaratele tale scopuri cu ceea ce ţi se oferă. Fără să exagerezi este bine să consumi mai multe lichide. Poate lactate?

LEU Rezolvând problemele în acest weekend îţi apropii prietenii, iar dacă eşti şef în grupul tău, nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să pătimeşti tu pentru alţii. Fiecăruia, după ce merită! În altă ordine de idei, chiar dacă eşti carnivor trebuie să-ţi reamintesc că iaurtul este un aliment excepţional. Cu usturoi?! După moda spartană. Sigur, dacă vrei să sperii toţi vampirii… Duminică, anturajul, prietenii, rudele, tot acest „habitat social” îţi pare mai capricios şi mai dificil decât de obicei. Află ce se vrea de la tine. Acordă-ţi o pauză, un armistiţiu şi foloseşte seara de duminică numai pentru tine, cum vrei tu, cum hotărăşti tu, în termenii şi condiţiile tale!

FECIOARĂ Ţi se pare că timpul trece nemilos şi îl pândeşti în oglindă. Ca să ieşi din depresie, du-te la stilist, programează-ti un masaj sau cumpără-ţi ceva nou. Mai ales, zâmbeşte şi nu uita că timpul trece repede! Trebuie să dai dovadă de toleranţă în faţa slăbiciunilor celorlalţi. Sigur, în gând poţi să dai o mulţime de replici ironice şi cinice, aşa cum îţi place ţie. Continuă să vezi viaţa prin ochelari cu lentile roz. Eşti inteligent, dar te tratezi! A propos, nu mai consuma medicamente aiurea, că aşa l-ai văzut pe Dr. House. Eşti tu „dăştept” dar medicii au învăţat şase ani cum să te păcălească. Dă-le dreptate şi ia pilulele cum au zis. Duminica trece repede, pentru că îţi este foarte somn. Te trezeşti târziu şi te duci la culcare devreme, cu animăluţele tale. O zi model!

BALANŢĂ Eşti într-o mică vacanţă, sau pleci în weekend. Pregăteşte-te temeinic, vremea se răceşte la munte şi poți avea nevoie de lucruri groase. Nu uita trusa medicală şi încărcătorul de mobil! Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Nu că ţi-ar servi la ceva, viaţa este uneori indescifrabilă, suntem întotdeauna între Destin şi Liberul Arbitru şi micile noastre orgolii de a „planifica” sunt adesea ridicole. Dar trebuie să-ţi organizezi viaţa, activitate, timpul liber de sâmbătă, de exemplu. Sfatul stelelor este să te duci la un spectacol bun, dacă eşti dintr-un oraş mare, şi/sau să răsfoieşti o carte bună. Sau, la fel de bine, să asculţi muzică bună. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Duminică aflii că ceva se pregătea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu!

SCORPION Ai un weekend care îţi aminteşte că eşti făcut din carne şi oase. Oboseala cronică te-a ajuns din urmă! Odihneşte-te după-amiază, neapărat. Ia şi o carte bună şi un şezlong. Duminica, pauză! Redu drastic cheltuielile ca sa nu dai faliment ca Grecia, de exemplu. Oricum, comparaţia îţi satisface orgoliul, dar tot poţi să dai faliment! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului – asta sâmbătă. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi astăzi, mai gândeşte-te. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Seară plăcută duminică – poate un spectacol poate o petrecere. Tu alegi, stelele doar propun!

SĂGETĂTOR O zi veselă pentru tine şi ai tăi, poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic şi doar să-ţi scoţi trupa la distracţii. Gândurile care te framântă nu au temei, o rezolvare neaşteptată te va mulţumi. Un weekend foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu confruntările şi provocările. Stai blând! Deschide bine de tot ochii! Duminica asta ai in sfarsit mai mult timp liber sa te ocupi de un hobby mai vechi al tau. Tot duminică configuratia astrala te indemna la discutii cu semnele de aer si apa si evitarea celor nascuti in zodiile de foc si pamant. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate.

CAPRICORN Vrei la mare, la soare, vrei cu trenul, cu avionul, cu orice te duce departe de grijile de acasă. În weekend ai noroc cu carul, pleci undeva unde îţi va fi foarte bine, nu rata ocazia! Caracteristica perioadei weekend-ului este dorinţa ta de nou şi proaspăt. Care se va manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi – sâmbătă. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Frenezia noului te ţine până mâine, când duminică fiind te cuprinde comoditatea. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Aşa că o să vrei ce este mai bun pentru tine!

VĂRSĂTOR Aşa-i că ţi-e dor de o aventură, de o iubire de vară? Ei bine, poate aşa va fi, splendoare în iarbă şi prilej de adăugat panglicuţe colorate la chitară. Dar să nu faci pe nimeni să sufere! O zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast, adică excursiile de weekend. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea iti este pusă la încercare. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea.

PEŞTI Relaţiile tale cu cei dragi, familie, partener sunt foarte simple şi de aceea foarte bune. În acest weekend toată lumea vrea să se distreze şi să se relaxeze. Şi tu la fel! Consens obţinut! Pe seară, sâmbătă seară, poţi să întâlneşti o persoană deosebită care să-ţi focalizeze atenţia şi sentimentele. Ai în tine o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor. Fă-ţi o legendă, o imagine care să corespundă preferintelor anturajului şi o să ai toate avantajele. Călătoriile sunt sub un semn fast – poţi pleca în weekend la mare, la munte, dacă nu ai făcut-o până acum!

Te-ar putea interesa și: