Sfaturi pentru a avea noroc şi bani. Ce trebuie să pui sub preșul de la intrare

Sfaturi pentru a avea noroc şi bani. Este esențial să înțelegem unde, cum și ce culoare ar trebui să aibă covorașele de la uşă. Potrivit astrologului Vastu Shastra, preșul ascunde fericirea și bogăția casei. De aceea este esențial să urmați sfaturile sale.

Sfaturi pentru a avea noroc şi bani. Culorile preșului de la uşă

Culoarea preșului casei este determinată de poziționarea intrării în casă. Estul este considerat a fi direcția soarelui, iar dacă intrarea dvs. este în est, Pandit Sharma recomandă să păstrați culorile alb, galben sau crem la preş.

Dacă intrarea în casă este în vest, care este orientarea lui Saturn, preșul trebuie să fie albastru, alb și verde.

Dacă intrarea în casă este în nord, care este direcția către Mercur, nuanța preșului de acolo ar trebui să fie verde, alb, galben sau crem.

Se crede că sudul reprezintă direcția lui Marte; preșul din această direcție poate fi roz, argintiu, roșu, alb sau verde.

Drept urmare, urmaţi aceste sfaturi legate de covoraș. Preșul dreptunghiular atrage și oferă stabilitate vieții tale. Preșul circular este asociat cu dragostea și plăcerea conjugală, în timp ce preșurile ovale și dreptunghiulare sunt asociate cu bogăția acasă.

Sfaturi. Uşa de la intrare. Sursa foto: Pixabay

Trebuie să ținem cont şi de material

Astrologul mai spune că alături de forma și culoarea preșului de ușă, materialul trebuie luat în considerare cu atenție. Un preș compus din mătase, bumbac sau fibre naturale atrage energie pozitivă și emoții în casă, potrivit lui Vastu.

Covorașele din material acrilic nu trebuie folosite deoarece este elementul de foc. Împreună cu aceasta, trebuie amintit că preșul trebuie schimbat în mod regulat și menținut curat pentru a avea noroc.

Secretul de la uşa casei. Sursa foto: Pixabay

Sfaturi pentru a avea noroc şi bani. Ce obiect punem sub preșul de la intrare

Lidia Fecioru spune că ar fi bine să punem sub preşul de la intrarea în casă nişte monede. Mai mult, este bine să punem o bancnotă la uşă şi cineva să calce pe ea cu noroi. Acest ritual este folosit de budiști.

„Banii nu dispar de lângă noi, dacă punem nişte bani sub preşul de la intrare. Nişte monede. Se spune că este bine să punem o bancnotă la uşă şi cineva să calce pe ea cu noroi, pentru ca ea ne va aduce noroc. Să punem o monedă chiar sub prag. Este un ritual foarte vechi, pe care îl au şi budiştii. Banii vor găsi un obstacol la ieşirea din casă.”, a explicat Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Lidia Fecioru mai are și alte sfaturi utile. Există și alte locuri din casă în care putem să ținem bani, astfel încât să atragem bunăstarea. O alegere bună poate fi sub faza de fructe. Mai putem să punem câteva bancnote și sub fața demasă.