Sfaturi de la turiști pentru cei care merg în Grecia cu mașina și au copii. Ce nu trebuie să uitați acasă!

Cei care se pregătesc să meargă în vacanță, cu mașina, dar și cu cei mici, ar trebui să își facă o listă pe care să o verifice înainte de plecare. Turiștii care au trecut prin tot felul de situații au alcătuit o astfel de listă cu lucruri care nu trebuie uitate/verificate. Pe primul loc se află cheia de rezervă a mașinii pe care să o țină ocupantul locului din dreapta.

Un alt lucru care trebuie făcut este verificarea mașinii în service. Dar și o asigurare de Asistență Rutieră pe 1 an. Asta pentru că documentul are mai multe beneficii: tractare, reparare, cazare, etc.

Vacanță cu mașina, ce trebuie să știți

Verificați dacă toate documentele mașinii sunt la zi, dacă aveți ITP-ul făcut, RCA, rovigneta, puteți plăti online vigneta. Luați și bani cash la dumneavoastră, euro, pentru a vă asigura. Pentru cei care pot conduce noaptea să aibă grijă să nu suprasolicite motorul. De asemenea aveți grijă la depășiri și la limitele de viteză mai ales în Bulgaria unde sunt foarte multe radare.

În momentul în care ați ajuns la plajă, este important să nu lăsați actele mașinii în mașină. Aveți grijă unde țineți banii și cardul pentru că și acesta se poate demagnetiza. Încercați să lăsați mașina cât mai aproape de plajă și evitați parcarea printre rulote. Asta pentru că acolo se poate fura extrem de ușor.

Rutele alternative ar trebui folosite

Ar fi bine să aveți carduri europene de sănătate, care pot fi solicitate online. Acestea vin cam în 10 zile de la solicitare. Dotați mașina cu cele necesare: roată de rezervă, cabluri pentru curent, antigel, stropgel, etc. Alți turiști spun că ideal ar fi să aveți o asigurare de călătorie separată pentru că acel card european de sănătate este valabil doar în spitalele de stat.

De asemenea, când vine vorba de rute alternative, mulți șoferi sunt de părere că ar trebui folosite. Mai ales în contextual reparațiilor la Podul Giurgiu Ruse.