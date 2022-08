Sfat din partea lui Ion Țiriac pentru Simona Halep. Reușea „minuni înmulțit cu trei” dacă avea alte antrenamente în copilărie

Ion Țiriac a oferit un interviu în care a lăudat-o pe Simona Halep. El a precizat că a făcut lucruri extraordinare pentru sport și că este în continuare o femeie tânără la 30 de ani. Astfel, trebuie să aibă grijă de fizicul ei pentru a avea o carieră cât mai longevivă. Săptămâna trecută, Simona Halep s-a retras de la turneul de la Washington. Românca a acuzat temperaturile ridicate, astfel nu a putut duce la capăt partida.

Ion Țiriac a fost întrebat și despre cum vede parcursul sportivei la turneul din această săptămână de la Toronto. Fostul tenismen a spus că nu poate avea o părere clară deoarece nu a văzut-o cum arată tehnic în acest moment și că nu cunoaște strategiile din jocul ei.

Un lucru important pe care Țiriac l-a precizat este că: „Simona nu are meciuri în ultimul an. Simona a jucat 10-15% din întâlnirile pe care trebuia să le joace.” Astfel, precum a explicat omul de afaceri, sportiva noastră nu are o bază solidă, iar „numai talentul își spune cuvântul” în acest moment. Mai mult decât atât, el e de părere că dacă Simona Halep era antrenată de la vârsta de 14 ani în același mod ca acum, în acest moment reușea să facă „minuni înmulțit cu trei”.

Parcursul Simonei Halep la Wimbledon

În același interviu, Ion Țiriac a fost chestionat și despre parcursul jucătoarei de tenis de la turneul de la Wimbledon din acest an și mai ales de semifinala pierdută în fața Elenei Rybakina. În acest context, Țiriac a declarat că nu a văzut o minge de-a Simonei la turneul din acest an. Cu toate acestea, „pe hârtie, nu avea cum să piardă Wimbledonul anul acesta”, a încheiat omul de afaceri într-un interviu acordat pentru GSP.

Simona Halep a fost cap de serie numărul 16 la turneul disputat pe iarba londoneză. Ea a fost învinsă în semifinalele de Elena Rîbakina, locul 23 WTA și cap de serie 17, cu scorul de 6-3, 6-3.