Sicriul cu trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu se află la capela Cimitirului Bellu din Capitală, iar oamenii au venit în număr extrem de mare încă de ieri pentru a îi aduce flori și a aprinde o lumânare pentru regretata jurnalistă.

Printre acestea, a apărut un mesaj cutremurător. „Vă iubim” – scris din lumânări, iar pe trotuar s-a scris, cu cretă roșie, „Cristina Țopescu”.

„Vă iubim, doamna Cristina Țopescu. Dumnezeu să o odihnească în pace! Să iubești un animăluț, câine sau pisică, înseamnă să iubești din toată inima” este mesajul pus de cei care au iubit-o pe Cristina Țopescu, în fața capelei din Cimitirul Bellu, scrie Cancan.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară de polițiști în locuința din orașul Otopeni.

Ultima oară, jurnalista a lucrat la Antena 3, unde prezenta emisiunea „Dincolo de știri”.

Decesul cunoscutei jurnaliste survine la nici un an de zile după ce marele Cristian Țopescu, tatăl ziaristei, a plecat dintre noi. Cristina Topescu a murit înainte de Revelion.

Moartea îndrăgitei jurnaliste, Cristinei Țopescu, a provocat o tristețe fără margini și în rândul colegilor de breaslă. Astfel, europarlamentarul Carmen Avram, edilul Capitalei, Gabriela Firea și realizatorul Mircea Badea au postat mesaje emoționante, deplângând tragica veste.

„M-a lovit acum această veste cumplită, incredibilă: a murit Cristina Țopescu! Şi tot aştept să-mi spună cineva că nu e adevărat! Cristina a fost unul dintre primii oameni pe care i-am întâlnit în calitate de jurnalist şi care şi-au lăsat asupra mea amprenta.

M-am îndrăgostit pe loc de frumusețea cuvintelor pe care le folosea şi care curgeau frumos, fluent, elegant în fraze profunde şi pline de miez.

Apoi, am cunoscut-o mai bine şi am descoperit un suflet imens, capabil de iubire necondiționată şi de sacrificii pe care unii nu le-au cunoscut niciodată. Am pierdut azi, toți, un om mare, care a făcut mai mult bine decât ne putem imagina. Şi sunt sigură că viața ei o califică pentru o eternitate în lumină. Cei care te-au iubit te vor iubi în continuare.

Cei care nu te-au ştiut, vor afla acum ce om ai fost şi te vor iubi şi ei. Odihneşte-te în pace, om bun!”, a scris pe pagina sa de Facebook, omul de televiziune, Carmen Avram.

La rândul său, Gabriela Firea a avut și ea un mesaj pentru fosta sa colegă. Pe pagina de Facebook a postat la aflarea nenorocitei vești, o rugăciune pentru cei adormiți: „Pentru Cristina🙏🖤😰

