Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii. Iisus l-a luat sub aripa sa, să îl urmeze pretutindeni și să ia parte la minunile sale

Conform Noului Testament, Ștefan se trăgea din Ierusalim și avea origini iudeice.

De asemenea, Sfântul Ștefan este recunoscut că fiind primul martir creștin care a fost condamnat de către autoritățile Iudaice. Iisus Hristos l-a luat sub aripa sa, să îl urmeze pretutindeni și să ia parte la faptele și minunile sale.

Sfântul Ștefan s-a aratat un apărator al credinței adevarate cu privire la persoana lui Hristos, mărturisind că El este Fiul lui Dumnezeu, care S-a născut, a murit, a înviat și S-a înalțat la ceruri pentru mântuirea noastră. A fost acuzat că a adus blasfemie lui Moise si lui Dumnezeu.

Atunci când Caiafa a întrebat dacă cele ce se mărturisesc despre El sunt adevarate, Sfântul Ștefan a rostit o lungă cuvântare în care a arătat ca Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profeti si ca iudeii sunt vinovati pentru uciderea Lui. Furioși, evreii au cerut uciderea lui cu pietre.

Dupa ce L-a vazut pe Mantuitorul Hristos in chip minunat in slava, stand de-a dreapta lui Dumnezeu, s-a rugat pentru sine si pentru cei care il omorau: „Doamne nu le socoti lor pacatul acesta” (Faptele Apostolilor VII, 59-60).

Locul uciderii Sfantului Stefan a fost in valea lui Iosafat. Avand in vedere ca in vremea aceea cei care erau ucisi cu pietre nu puteau fi inmormantati in cavoul familiei, se presupune ca trupul Sfantului Stefan a fost pus in mormantul unui crestin. Moastele sale au fost descoperite in anul 415, atunci cand preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o intreita viziune. Cand i s-au descoperit moastele, pe mormantul sau scria „chiliel”, care in limba ebraica inseamna „cununa”, pentru ca intr-adevar el a luat, cel dintai dintre crestini, cununa muceniciei.

Semnificația numelui Ștefan

Numele este de origine grecească – Stephanos – și înseamnă „coroana”, „ghirlanda”, „cununa” (cu care erau incununati invingatorii).

La noi, formele curente au fost si sunt Ștefan și Ștefan(i)a, diminutivate mai ales Fane, Fănel, Fănica, Fănița, Fana, Fănica, iar uneori – sub influenta straină – Fanny.

Rugăciune către Sfântul Ștefan

„Ne-a răsărit el, primul mucenic, Ucis cu pietre, că era prea bun, Diacon tânăr, vrednic ucenic, De care Scrierile Sfinte spun… Nu a murit până n-a luminat, – Exemplu viu de rugăciuni fierbinţi -, Pe cei ce Raiul sfânt au căutat, Şi l-au găsit în oamenii cei sfinţi.

Aşa ne luminează şi pe noi, Sfinte Ştefane, şi noi am greşit, Cum i-ai iertat pe oamenii cei răi, Te roagă lui Hristos necontenit; Te roagă pentru noi, cei păcătoşi, Ce azvârlim cu pietre în minuni, Să fim şi noi ca tine, credincioşi, Şi decât suntem, să fim… mult mai buni!”.