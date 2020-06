Și anticipez ca nivelul de violență crește exponențial! Este nerecomandat românilor cu venituri sub 5.000 euro/lună! Deciziile Agențiilor de Rating internațional prin care nu ne trimit (încă) în categoria JUNK, dar obțin angajamente dramatice din partea decidenților politici români, reprezintă “trailerul” acestui Sezon 2!

Am trăit anii 2009 -2012 la primul nivel politic al Țării. În 2009 eram ministru, deputat și purtător de cuvânt al candidatului cu prima șansă la Alegerile Prezidențiale. În 2010 -2012 am devenit noul Lider al Opoziției (PSD – ulterior USL) și candidat oficial la funcția de Prim-Ministru pentru Alegerile din 2012. Din această poziție am avut acces la date concrete privind negocierile și acordurile României cu Troica Financiară (FMI – Comisie Europeană- Banca Mondială) dar și la datele Ministerului de Finanțe și ale BNR referitoare la situația finaciară reală a țării.

Mi-am format o echipa economica de super specialisti coordonata de Florin Georgescu cu care ma intalneam cel putin saptamanal pentru a intelege situatia Romaniei si masurile prin care puteam sa iesim din Criza. Dupa fiecare intalnire cu Echipa Economica aveam o alta intalnire cu doi fosti Premieri – Adrian Nastase si Calin Tariceanu – pentru a vedeam cum putem politic sa sustinem si sa implementam solutiile economice si financiare.

Timp de 3 ani am fost practic singurul “elev” al celor mai buni profesionisti in domeniul politicilor economice si fiscale. Așa am reusit incepand cu 2012 , cand am devenit Premier, sa pun bazele unui ciclu de 7 ani de crestere si dezvoltare – cu masuri economice ultra liberale concomitent cu implementarea constanta si consistenta a strategiei de marire a pensiilor si salariilor! Suntem in 2020 si vad scenariul 2009 – 2012 repetat identic – doar cu alte personaje in rolurile principale, si cu “efecte speciale” mult mai traumatizante pentru “spectatori” ( adica pentru populatia Romaniei)!

Am impresia ca suntem condamnati sa traim in acelasi film tragic o data la 10 ani! Sa detaliem :

1. In 2009 Presedintele ( aflat la al doilea si ultimul mandat) avea un Prim Ministru si un Ministru de Finante total aserviti, fara viziune si autoritate, dar si fara capacitatea profesionala de a implementa masurile si politicile necesare. Împreuna explicau public faptul ca “nu este o criza asa rea” , ca nu sunt necesare masuri de austeritate nici imprumuturi, ca situatia economica si bugetara este sub control dar ca singura problema o reprezinta “politicienii din Parlament”, ca “totul va fi bine” – la fel este si in 2020

2. In 2009 Presedintele si Guvernul aveau ca obiectiv primordial si absolut castigarea Alegerilor din Decembrie- motiv suficient pentru “cosmetizarea” realitatii economice si bugetare dar si pentru amanare deciziilor necesare ( ceea ce a inrautatit dramatic situatia pentru 2010). La fel este si in 2020

3. In 2009 Presedintele si Guvernul au demarat discutii informale cu agentiile de rating international si cu finantatorii institutionali prin care se angajau sa ia masuri drastice de “ajustare fiscala si structurala” dupa Alegeri. În acest fel isi asigurau linistea politica pana la vot – dar si pregateau “nota de plata” de dupa. Și in 2020 Guvernul ( cu Acordul Presedintelui) s-a angajat in fata Agentiei S&P ca nu va aplica Legea Pensiilor ( va face doar o indexare cu 10% din Septembrie- adica o crestere anuala de 3,3% – sub rata anuala a inflatiei de 3,8%) si ca va lua “DUPA ALEGERILE DIN DECEMBRIE” masuri concrete de “ajustare bugetara” si mentinere a cursului de schimb prin pastrarea rezervei valutare.

4. In 2009 prgnoza oficiala era pentru o scadere economica a Romaniei de 5% – in final a fost de 7,1 / in 2020 prognoza este de 6,5% – in final probabil ca va fi spre 10%. În proiectul de raport privind Programul de Convergenta specialistii Comisiei Europene considera ca Romania are un gol de finantare a datoriei publice ( deficit si refinantare a datoriei scadente) de circa 5% din PIB ( adica 10 miliarde de euro ) insa are doar un buffer de 5 miliarde, deci trebuie sa gaseasca alte solutii de finantare pana la sfarsitul anului 2020. Pentru 2021 acest “gol de finantare” se mareste exponential iar bufferul se reduce la zero!

5. În 2009 Guvernul s-a imprumutat la dobanzi mari si a pastrat toate platile bugetare la zi pentru ca erau Alegeri in Decembrie. Dupa care a venit nota de plata in 2010. La fel se intampla si in 2020 – dar urmeaza Alegerile si nota de plata in 2021

6. Dezastrul economic din 2010 produs de egoismul si miopia liderilor politici au afectat votantii de toate categoriile: si cei de Stanga (pensii, salarii bugetari, subventii in Agricultura) dar mai ales pe cei de Dreapta , votanti ai Presedintelui si Guvernului in functie ( cresterea TVA la 24% , marirea fiscalitatii, stoparea investitiilor in dezvoltare, haos si coruptie in zona adminstratiei care au favorizat evaziunea fiscala si concurenta neloiala) / la fel ca in 2009 alegatorii sunt stimulati sa lupte cu Scufita Rosie si nu observa si nici nu protesteaza cand ii mananca Lupul !! https://www.zf.ro/zf-20-de-ani/zf-la-20-de-ani-evenimentul-anului-2009-criza-financiara-incepe-sa-isi-arate-efectele-in-economie-dar-toata-lumea-este-optimista-si-crede-ca-dezastrul-va-dura-doar-cateva-luni-17605646

7. Combinatia toxica intre leadership ul politic obtuz si dorinta de a satisface schematic asteptarile finantarorilor a dus la o accentuare a crizei economice in 2010 -2011 in paralel cu grave suferinte pentru populatie si explozia migratiei fortei de munca spre Vestul Europei / in 2014 am reusit sa ajungem cu PIB ul la nivelul anului 2008 / in 2020 – 2021 facem exact aceleasi greseli – sa speram ca in 2024 avem sanse sa revenim la PIB ul din 2019?? Sa acceptam asta?

Scenariul pare deja scris – au inceput filmarile la primele episoade – personajele principale sunt fericite ca se afla in “leading role” in locul celor din 2009-2012 – spectatorii romani sunt suficient de blazati si se pregatesc “mioritic” de vizionare ! Sezonul 2 este gata sa inceapa!

In 2009 nu am reusit sa oprim ceea ce s-a intamplat – dar in 2012 am inceput sa reparam si sa reconstruim – si au urmat 7 ani de crestere si dezvoltare economica!

In 2020 avem o sansa sa oprim chiar din Decembrie repetarea scenariului si a greselilor din 2009-2012 ! Trebuie sa isi doreasca insa si publicul!