Serviciul militar ar putea deveni obligatoriu. România trebuie să-și refacă armata

Serviciul militar ar putea deveni obligatoriu în România, dacă politicienii nu găsesc o altă soluție pentru a completa rezervele armatei. Avertismentul vine din partea generalului Virgil Bălăceanu, fost reprezentant la Comandamentul NATO. El a declarat că România trebuie să-și refacă rezervele militare pe principiile voluntariatului.

Potrivit spuselor sale, parlamentarii ar trebui să deblocheze legea care vizează refacerea rezervei armatei României. Aceasta așteaptă de mai bine de trei ani să ajungă în Parlament. Dar nici unul dintre politicienii actuali nu pare interesat să o promoveze.

În acest timp, România are sub 2.000 de rezervişti voluntari, în vreme ce Polonia are 38.000, a mai afirmat Bălăceanu. El a dat ca exemplu situația din Israel. În doar câteva ore, armata a mobilizat 300.000 de rezervişti, din aproape 500.000.

Serviciul militar obligatoriu ar putea fi introdus în România

Virgil Bălăceanu a explicat că nu există armată care să nu aibă o rezervă la dispoziție, pe timp de pace. În acest sens, a arătat că Ucraina nu ar fi rezistat în fața Rusiei fără o astfel de rezervă.

Iar România trebuie să ia aminte de aici și să acționeze pentru refacerea propriilor rezerve de cadre militare. Acest lucru este posibil fie prin cooptări voluntare de militari, fie prin introducerea unui serviciu militar obligatoriu.

„E nevoie şi de pregătirea rezervei operaţionale, cei care au îndeplinit stagiul militar până în 2007. Toate aceste probleme sunt cuprinse, ca amendamente, la legea de pregăire a populaţiei pentru apărare. Întrebaţi-i şi dvs pe parlamentari de ce o lege care este absolut necesară privind refacerea rezervei armatei României încă circulă în procedură inter-instituţională de mai bine de doi ani de zile, se fac 3 ani de zile”, a spus Virgil Bălăceanu.

O decizie care are nevoie de voință politică

Generalul în rezervă a mai spus că prin proiectul de lege se introduce perioada de pregătire a rezerviştilor din armată până la 15 zile, periodic. Aceștia vor fi convocați la anumite intervale de timp.

„Dacă nu vom reface rezerva Armatei României pe principiile voluntariatului atunci va trebui să reintroducem serviciul militar obligatoriu, iar o asemenea decizie nu poate fi amânată în perspectiva următorilor cinci ani. Credeţi că vom avea vreun partid politic care în programul electoral să pună problema reintroducerii serviciului militar obligatoriu? Exclud o asemenea posibilitate, pentru că ar însemna un dezastru la alegeri”, a arătat Virgil Bălăceanu.

Generalul în rezervă a afirmat că după alegeri, partidele care vor câștiga vor trebui să ia o decizie. Fie vor găsi o soluție pentru recrutarea voluntară. Fie, în caz de nevoie vor introducere o formă de serviciu militar obligatoriu. Pe de altă parte, a atras atenția generalul în rezervă, există o altă problemă ce trebuie rezolvată. Autoritățile miltare trebuie să găsească soluții pentru a-i încadra pe toți voluntarii care doresc să urmeze serviciul militar.