Serviciul de transport Free Now se retrage din România. Decizia intră în vigoare de la 1 septembrie

Reprezentanții serviciului de transport persoane Free Now au anunțat că voucherele active pe care le mai dețin utilizatorii români ai serviciului vor expira în curând. Prin intermediul aplicației Free Now utilizatorii au la dispoziție mai multe servicii de taximetrie, închiriere mașini private, carsharing și micromobilitate.

„Ne pare rău să vă anunțăm că aplicația Free Now nu va mai fi disponibilă pentru utilizatorii noștri din România începând cu data de 1 septembrie 2022. Am luat decizia de a înceta operațiunile în această țară cu greu și vom rămâne mereu extrem de recunoscători pasagerilor și șoferilor noștri care au făcut parte din povestea Free Now în România”, au transmis reprezentanții companiei de ride sharing.

Potrivit sursei citate, compania se va concentra în continuare pe investițiile pe care le are în derulare în alte state din Europa. Este vorba despre aceste zone în care Free Now cunoaște o dezvoltare în creștere.

„Ne vom concentra mai departe pe investițiile curente din piețele cheie din Europa, în care oferta noastră de multimobilitate este în creștere”, se arată în comunicatul transmis de Free Now.

Voucherele Free Now sunt valabile până la finalul lunii

Reprezentanții Free Now au anunțat că platforma rămâne disponibilă în alte peste 170 de orașe europene. Aici vor fi acorsate servicii de mobilitate prin aplicație. Pe de altă parte, utilizatorii aplicațeii sunt avertizați să-și folosească voucherele până la finalul lunii august, când vor expira.

Platforma noastră rămâne disponibilă pentru dumneavoastră în peste 170 de orașe din Europa, unde puteți accesa o gama completă de servicii de mobilitate prin aplicația Free Now inclusiv opțiuni de taxi, mașini private, carsharing și micromobilitate. Vă rugăm să țineți cont că voucherele pe care le aveți active vor expira în data de 31 august 2022. Vă suntem recunoscători pentru suportul și încrederea oferite în ultimii ani. Vă mulțumim pentru tot”, au mai precizat oficialii companiei de ride sharing.

Despre serviciul Free Now

Serviciul de transport persoane Free Now, operat de compania Clever Tech S.R.L. Grupul Free Now este principala platformă multi-serviciu de mobilitate, la nivel european, susținută de BMW Group și Daimler AG. Pe lângă ride hailing, Free Now oferă și servicii de micro-mobilitate precum e-scutere, e-biciclete, e-vespa, dar și car sharing.

Compania care operează Serviciul Free Now la nivel european are un număr de 1.850 de angajați și 27 de birouri în întreaga Europă.