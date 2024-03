Politica Avertisment de la Serviciul de Informații din Republica Moldova. Rusia vrea să deturneze referendumul







Directorul SIS din Republica Moldova a anunțat că Rusia este pregătită să se implice în referendumul care este extrem de important pentru viitorul european al Basarabiei.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a lansat un avertisment înaintea unui proces electoral crucial, ce se va desfășura în acest an.

Este de așteptat că Rusia să se implice în aceste alegeri, în stilul bine-cunoscut, al destabilizării și dezinformării.

„SIS a intrat în posesia mai multor date care indică asupra unui nivel fără precedent al intensității acțiunilor săvârșite de Federația Rusă. Scopul acestor acțiuni este să compromită aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să deturneze procesele democratice și să mențină R. Moldova sub sfera sa de influență.

Republica Moldova, vizată de tacticile Rusiei de destabilizare

Prima etapă a început în 2023, când s-a încercat compromiterea alegerilor locale, iar acum se încearcă realizarea altor două etape, cu intenția de a se implica în procesele electorale din acest an. Avem informații că se pun în aplicare tentative de a compromite referendumul pentru integrare europeană, de imixtiune în alegerile prezidențiale, precum și de denigrare a instituțiilor și candidaților politici care vor promova aderarea la UE. Următoarea etapă, a treia, planificată pentru anul 2025 are drept scop preluarea controlului asupra Parlamentului Republicii Moldova, prin accederea în Parlament a partidelor politice aflate sub influența Rusiei”, a afirmat directorul Alexandru Musteață.

În noiembrie anul trecut, el afirmase că Rusia a alocat peste un miliard de lei pentru destabilizarea Republicii Moldova. Datele operative și analitice ale SIS, potrivit lui Alexandru Musteață, indicau asupra „pregătirii și realizării, începând cu a doua jumătate a anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova a unui scenariu subversiv de imixtiune externă cu scopul înlăturării violente a guvernării democratice și preluarea controlului politic de către grupări criminale subordonate altor țări”.

„Organizatorii acestui scenariu sunt afiliați structurilor de proiectare și implementare a unor tehnologii politice din Federația Rusă conectați la administrația președintelui rus și la serviciile ruse de securitate. Autorii acestui scenariu pe teritoriul Republicii Moldova sunt exponenți ai grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. Grupul criminal organizat activează sub acoperirea mai multor proiecte politice. Scopul acestui scenariu pus la cale de Federația Rusă și implementat de grupările criminale este subminarea securității statului printr-un arsenal complex... Am fost informați, inclusiv de partenerii străini, despre planurile de preluare forțată a Guvernului cu implicarea a 500 de cetățeni străini cu pregătire militară, în februarie-martie 2023...”, spunea Alexandru Musteață, conform jurnal.md.