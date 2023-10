Bulgaria vrea să renunțe la serviciile all inclusive. Reacția agențiilor de turism

După informația privind eliminarea serviciilor all inclusive din Bulgaria, agențiile de turism au venit cu o reacție fermă.

„Hotelierii de pe litoralul bulgăresc își vor menține intacte serviciile all inclusive pentru sezonul estival viitor. Informația potrivit căreia mulți hotelieri de pe litoralul bulgăresc vor renunța la servicii all inclusive este nefundamentată”, a informat luni Iri Travel, agenție de turism.

Serviciile all-inclusive din Bulgaria vor fi disponibile și anul viitor, susțin agențiile

Conform declarațiilor făcute de reprezentanții agenției, este o raritate ca un hotel să renunțe la pachetul all-inclusive. Asta pentru că e o opțiune apreciată în mod deosebit de hotelurile de clasă trei și patru stele.

„Agențiile de turism au deja contracte ferme pentru litoralul bulgăresc, sezonul estival 2024. Am început să promovăm ofertele early booking, cu reduceri de până la 40%, iar serviciile all inclusive rămân neschimbate. All inclusive reprezintă marele avantaj al litoralului vecin.

Există și hoteluri, mai ales cele de cinci stele, care nu oferă servicii all inclusive, dar marea majoritate a hotelurilor de pe riviera bulgărească oferă acest tip de servicii și nu va renunța niciodată. Asta caută românii, asta caută și turiști din multe alte țări”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

În prezent, pe litoralul bulgar se găsesc peste 200 de hoteluri care oferă pachete all inclusive sau ultra all inclusive. Cele mai solicitate locații sunt hotelurile din Nisipurile de Aur, urmate de cele din Sunny Beach și Obzor.

Turiștii români aleg în special să-și petreacă vacanțele la unități hoteliere de patru și cinci stele, care oferă servicii all inclusive sau ultra all inclusive.

Nici bulgarii nu ar vedea o astfel de opțiune posibilă

Pe fondul creșterii costurilor alimentelor, câțiva hotelieri nu au intenția de a continua să furnizeze pachete all inclusive începând cu anul viitor, conform Asociației Hotelurilor și Restaurantelor Bulgare din Varna.

Cu toate acestea, unii experți bulgari din industrie susțin că, pentru a rămâne competitivi pe piața turistică, hotelierii ar trebui să continue să ofere servicii all inclusive.

„Există o neînțelegere generală a ceea ce este și ce înseamnă all inclusive. În Turcia, de exemplu, există multe hoteluri care preferă strategia all inclusive pentru că sunt situate în mijlocul pustietății.

Nu există nimic în apropiere care să fie văzut ca punct de reper, așa că serviciile lor se concentrează pe menținerea turiștilor complet în complex. Grecia a respins all-inclusive în majoritatea locurilor, deoarece grecii își prețuiesc tavernele și au spus că vor să păstreze economia locală cu ajutorul acestora.

Stațiunile noastre de la Marea Neagră au fost create pe baza all-inclusive, am numit-o pensiune completă. Pentru că nu exista un loc unde oaspeții să mănânce în afara hotelului.

All inclusive există în Bulgaria de peste 60 de ani și va continua să existe, acolo unde serviciul funcționează în beneficiul hotelierilor”, a declarat pentru televiziunea publică bulgară directorul Institutului de Analiză și Evaluare a Turismului, Rumen Draganov.

Și președintele Asociației hotelurilor și restaurantelor bulgare din Varna, Pavlin Kosev, împărtășește aceeași opinie. În acest an, prețurile au atins nivelul de 700 – 900 de leva pentru o cameră cu pachet all-inclusive.

Ei doresc să fie mai competitivi și să ofere turiștilor opțiuni variate. Asta deoarece există turiști care preferă să plece în excursii la prânz și să se bucure de experiențe în afara complexului hotelier, spune el.