Monden Serialul fenomen revine pe Netflix. Peripețiile oamenilor singuri, aflați în căutarea dragostei







Serialul Love Is Blind revine la Netflix pe 14 februarie 2025. În al optulea sezon, un grup de oameni singuri încearcă să arate că dragostea nu are reguli și că orice este posibil. Produs de Chris Coelen, serialul aduce împreună oameni singuri în căutarea dragostei, care se logodesc fără să se fi întâlnit vreodată față în față.

Love Is Blind revine pe Netflix

Serialul este prezentat de Nick și Vanessa Lachey și vine cu o mulțime de provocări și situații neobișnuite. Pentru acest al optulea sezon, serialul pornește spre Minnesota, unde un nou grup de celibatari speră să-și întâlnească sufletul pereche. Concurenții vor trebui să demonstreze că legăturile lor emoționale pot supraviețui testului vieții de zi cu zi. În 12 episoade, difuzate în fiecare săptămână, concurenții vor fi nevoiți să lupte pentru iubire.

Când va fi difuzat sezonul 8

Love Is Blind, sezonul 8, va fi difuzat pe platforma de streaming Netflix începând cu 14 februarie 2025, cu episoade disponibile în fiecare săptămână.Sezonul 8 din Love Is Blind este ideal pentru fanii reality show-urilor romantice, dar și celor cărora le plac experimentele sociale care explorează teme universale precum dragostea, aspectul și compatibilitatea. Abonații care s-au uitat la Married at First Sight și The Ultimatum vor adora din prima clipă noul sezon Love Is Blind.

Va fi un sezon cu multe surprize

Acest sezon introduce o nouă dimensiune datorită decorului din Minnesota, care promite candidați cu profiluri variate și autentice, departe de clișeele obișnuite. Dinamica din viniete, ajustările din viața de zi cu zi și interacțiunile cu familia și prietenii arată că dragostea este cel mai frumos sentiment din lume.

Producătorii executivi Ally Simpson, Brent Gauches, Eric Detwiler și Brian Smith mențin un format captivant, fiecare episod oferind partea sa de surprize și emoții. Situația se schimbă de la un episod la altul, iar fanii trebuie să urmărească parcursul concurenților cu mare atenție.