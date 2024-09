Monden Televiziune care vrea să spulbere concurența cu un nou reality show. Este o premieră în România







Pro TV a cumpărat licența pentru un nou reality-show internațional. Această emisiune se va filma într-un castel, o premieră pentru România. Licența pe care Pro TV a cumpărat-o se numește The Traitors - Trădătorii, și este o producție la origine olandeză (De Verraders). În Statele Unite, primul sezon a fost difuzat în 2023, cu actorul Alan Cumming prezentator.

O emisiune inedită la Pro Tv

Acțiunea noului reality-show are loc într-un castel din Scoția (Ardross Castle), unde 20 de concurenți - 10 cunoscuți, 10 oameni obișnuiți - încearcă să pună mâna pe marele premiu. Toți concurenții intră în castel ca The Faithul/Cei corecți, iar o parte dintre ei (aleși de prezentator în secret) sunt The Traitors/Trădătorii. Trădătorii se întâlnesc și încearcă să îi elimine pe cei Faithful.

La mesele rotunde, jucătorii votează pe cine să elimine, cine este suspect că este „Trădător” și abia când este eliminat, concurentul va spune care îi este „afilierea”: Trădător sau Drept.Dacă la final cei Corecți îi elimină pe toți Trădătorii, își împart banii între ei.

Formatul este prezent în peste 25 de țări

Formatul The Traitors este prezent în peste 25 de țări. Recent, formatul a fost cumpărat și de o companie din Cape Town. Și România, Italia și Spania vor avea în grila de programe această emisiune din 2024.

Și în Africa va fi această emisiune

Stephen Driscoll, EVP EMEA and Co-Productions All3Media International, care vinde formatul, a declarat că este încântat că formatul a devenit cunoscut în majoritatea țărilor.

„Sunt încântat să urez bun venit noilor parteneri din familia The Traitors din EMEA. Suntem încântați să-i avem pe The Traitors pe un nou continent cu Primedia Studios în Africa de Sud, precum şi să-i întâmpinam parteneri noștri Prime Video, Atresmedia TV şi Pro TV, care au un istoric impresionant în furnizarea de formate de divertisment de succes pe teritoriile lor.”, a spus Stephen Driscoll, EVP EMEA and Co-Productions All3Media International.