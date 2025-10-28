Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Aflat în inima Gorjului, Conacul Olarilor a devenit un simbol al rafinamentului autentic și al tradiției reinterpretate. Cu o creștere echilibrată și atenție la detalii, Conacul oferă o experiență de ospitalitate cu suflet. Recunoașterea nu a întârziat să vină - în 2024 a fost premiat la Gala „România ești TU”, inclus în volumul Îngeri pentru România, iar anul acesta a primit Traveller Review Award de la Booking.com.

Conacul Olarilor a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru promovarea turismului premium în Oltenia de sub munte” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.