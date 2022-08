Serbia anulează EuroPride: „Marșul gay nu v-a mai avea loc, este criză”

Vučić admite că măsura este „o încălcare a drepturilor minorităților”. Numai că „ne aflăm într-o urgență: prea multe probleme în acelaşi timp. Dacă ar fi fost o perioadă mai roz… În acest moment nu putem gestiona totul”.

Tăcerea care consimte a premierului homosexual

Ce legătură are Kosovo și scumpirea energiei cu mândria gay? Pare o glumă, însă Vučić vorbește serios: în vârstă de 52 de ani, doi metri înălțime, șeful Partidului Progresist Sârb se află la conducerea ţării din 2017, după ce timp de trei ani a fost prim-ministru. Vučić a fost reales la alegerile din aprilie, care au văzut afirmarea facțiunilor de extremă dreaptă și a grupărilor pro-ruse. Serbia cochetează cu Putin în ceea ce priveşte războiul din Ucraina (și nu este singură: 100 de țări nu participă la sancțiunile împotriva Moscovei), dar vrea să adere la Uniunea Europeană. Numai că anunțul despre Europride, un festival anual care a început la Londra în 1992, este un alt pas care îndepărtează de continent cea mai influentă țară din Balcani. Care, ironia sorţii, o are la cârma guvernului pe Ana Brnabic, prima femeie și mai ales prima femeie gay care ocupă această funcţie. În timp ce anula evenimentul curcubeu „câștigat” cu mândrie în urmă cu trei ani, (când Belgradul a fost preferat Dublinului şi Barcelonei), președintele Vučić a anunţat că Brnabic va continua ca premier în noul guvern care va fi anunțat în curând. Un fel de: nu am nimic împotriva comunității LGBTQ+, iar Ana este de acord cu mine.

Blestemul episcopului ortodox

De la președinte la președinte: Kristine Garina, directorul European Pride Organisers Association de care aparține EuroPride, protestează. „Prim-ministrul Brnabic a promis iniţiativei tot sprijinul guvernului sârb și ne așteptăm ca această promisiune să fie respectată”. Tăcerea asurzitoare a premierului este umplută de inefabilul Vučić: „Îmi pare rău, dar trebuie să ne concentrăm asupra altor probleme”. Dar de ce European GayPride ar trebui să fie considerată o problemă de către autorități? Pentru că există precedente: în 2010, un marș GayPride a fost atacat de o mulțime violentă; demonstrația a revenit patru ani mai târziu, cu protecția armată a poliției. În afară de asta, mai sunt evenimentele recente: la începutul lunii august, mii de oameni au mărșăluit la Belgrad pentru a cere anularea festivalului, cu obişnuitele sloganuri: „să protejăm familia” și „jos mâinile de pe copiii noștri”. Beneficiând de sprijinul, nu întotdeauna tăcut, al Bisericii Ortodoxe: episcopul Banatului, Nikanor a tunat că va lansa „un blestem” împotriva tuturor participanților la EuroPride.

O binecuvântare mai tare ca orice reclamă

O binecuvântare: așa văd festivalul cei de la cartierul general. The New York Times relatează o declarație a lui Steve Taylor, de la asociația care promovează evenimentul: „Vučić, prin ieşirea sa ne-a putut face o publicitate excelentă”. La Belgrad, în rândul organizatorilor se respiră nedumerire și determinare. La eveniment sunt așteptate 15 mii de persoane. Strategia organizatorilor constă în contestarea în instanță a oricărei decizii de anulare a marșului final, care ar putea fi blocat „din motive de ordine publică”. „Evenimentele din interior nu pot fi oprite de poliție”, spune Goran Miletic pentru Times.

La Belgrad va fi și un judecător. Ceea ce este cert e că există un președinte care recunoaște că vrea „să încalce drepturile minorităților”, adică ale tuturor. Și un premier agățat mai mult de scaun decât de Constituție, notează corriere.it.

(Articol de Michele Farina. Traducerea Rador)