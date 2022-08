Rusia a acceptat, în sfârșit, inspecția AIEA la centrala nucleară Zaporojie. Cine face parte din echipă

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a anunţat luni dimineaţa că se află în drum spre centrala nucleară ucraineană din Zaporojie, care ar putea fi un real pericol pentru toată Europa. Pana acum, Rusia a fost împotriva unui control din partea AIEA, dar oficialii au reușit sa negocieze. Cu toate astea, Kremlinul a impus niște condiții cu privire la echipă.

„A sosit ziua, misiunea AIEA spre Zaporojie este de acum pe drum. Trebuie să protejăm securitatea Ucrainei şi a celei mai mari centrale din Europa”, a scris Rafael Grossi pe Twitter, precizând că misiunea va ajunge la faţa locului „cel mai târziu în această săptămână”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Noi bombardamente au avut loc la centrala nucleară din Zaporojie (sud-estul Ucrainei), au anunţat sâmbătă Rusia şi Ucraina, acuzându-se reciproc de atacuri. Operatorul ucrainean Energoatom a anunţat că centrala funcţionează de sâmbătă la amiază cu risc de scurgeri şi incendiu. Rusia a bombardat zona „în mai multe rânduri în cursul ultimei zile”, anunţa sâmbătă pe Telegram compania naţională ucraineană Energoatom. Oficialii AIEA nu au avut acceptul de a merge în inspecție, dar au reușit să primească dreptul de a face un control.

Neînțelegerea dintre Rusia și AIEA ar fi fost legadata de componența echipei. „Rusia și Ucraina s-au certat în privința membrilor echipei de inspectori. Se pare că Rafael Grossi va face parte din această echipă, precum și experți considerați pro-ucraineni – cum ar fi experți polonezi și letoni – dar și experți din țări considerate pro-ruse, din Serbia sau din alte țări considerate apropiate de Moscova. Și apoi există experți dintr-o listă de țări considerate neutre”, a explicat oficialul.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022