Șerban Huidu, supărat după noul accident: „Am fost făcut criminal, scursură, porc, cretin şi corupt”

Șerban Huidu a recunoscut că este vinovat pentru accidentului în care au fost implicați doi șoferi. Realizatorul TV a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit negativ. Nicio persoană nu a fost rănită.

Șerban Huidu a declarat că urcă rar la volan după tragedia de la Timișu de Sus în care și-au pierdut viața trei persoane. Dar, acum două zile Șerban Huidu a făcut un nou accident. Spre norocul lui, de această dată a fost fără victime.

Șerban Huidu a scăpat ieftin

Cum s-a întâmplat: Realizatorul TV nu a acordat prioritate atunci când a schimbat banda de mers și a lovit o mașină de ride-sharing. Atât el, cât și celălalt șofer au ajuns la Biroul Rutier pentru Accidente Ușoare, pentru că Șerban Huidu nu și-a recunosc inițial vina.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Şerban Huidu, marți seară, la Kanal D2.

Șerban Huidu. Sursa foto: Blog

Realizatorul emisiunii Cronica cârcotașilor, dezamăgit de reacția oamenilor

Realizatorul emisiunii Cronica cârcotașilor a reacţionat după accident. Mai ale că ştirea a devenit virală. Acest lucru l-a făcut pe Şerban Huidu să consemneze pe blog-ul personal dezamăgirea vizavi de faptul în care a fost prezentat:

„Este incredibilă dezumanizarea si pofta de a rupe pe cineva. Doar ca să fie fericiți cei ce fac spume pe tastatură. Am fost făcut corupt, neocomunist, șpăgar, jegos, nesimțit, criminal, îmbuibat, scursură, incalificabil, fără empatie, porc, cretin şi prost. De ce? Pentru că toti, dar absolut toți, au readus pe tapet accidentul nefericit de acum 12 ani. Unde nu eram băut, nu eram drogat, aveam carnetul asupra mea și nu am fugit de la locul accidentului”.