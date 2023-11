Șerban Huidu, primele declarații după accidentul produs în Capitală

Omul de televiziune Șerban Huidu a fost implicat într-un accident marți seară în zona Podului Basarab. El a ajuns Biroul de accidente ușoare după ce a intrat cu autoturismul pe care îl conducea într-o mașină de ride sharing. Acesta s-a ales cu trei puncte de penalizare și o amendă.

Șerban Huidu, implicat într-un nou accident

Celălalt șofer a declarat că omul de televiziune se exprima foarte greu și că nu era lucid. Huidu a recunoscut că a greșit și că va suporta consecințele. Nu au fost înregistrate victime în urma acestui accident.

„Un accident. S-a acroșat o mașină de altă mașină. Am vrut să vin ca să nu aibă cineva impresia că mă ascund de ceva. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, le-a declarat Huidu jurnaliștilor NewsTime.

A produs un accident mortal în 2011

Huidu a mai produs un accident mortal în octombrie 2011, atunci când au murit trei persoane. Într-o curbă, pe DN1, între Predeal şi Braşov, la Timişul de Sus, el, aflat la volanul unui Mercedes a lovit frontal, violent, o Dacia Logan pe care a răsturnat-o la marginea drumului. Pasagerii Daciei erau trei: doi bărbați de 55 ani și 57 de ani și o femeie de 54 ani.

Șerban Huidu, patru ani de închisoare cu suspendare

Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare cu suspendare și interdicția de a se urca la volan în următorii șase ani în februarie 2013. În anul 2022, el a dat, din nou, de carnet, la 11 ani de când provocase accidentul.

„S-a întâmplat un accident de circulație groaznic. La tribunal eu nu am pledat nevinovat, ci vinovat. Așa am fost, vinovat din culpă. Nu am știut să adaptez mașina, ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Lucrurile au luat-o razna după. La aceeași oră s-a întâmplat un accident în Periș, cu 5 victime, despre care nu s-a spus nimic. Nu era Huidu acolo.A fost foarte rău, foarte urât, foarte rău pentru familia mea și pentru mine, iar dezumanizarea cu care am fost târât în tot felul de ipoteze a fost un punct negru pentru ei, nu neapărat pentru mine. 9 din 10 oameni de pe stradă vor spune că e nebun Huidu. Dar eu știu cum s-au întâmplat lucrurile. Cel mai important e să faci pace cu tine. Am avut traumatism cranio cerebral. Nu mi-am revenit total nici acum! Ce s-a întâmplat în acel moment?! Păi, creierul e ca o gelatină care se zguduie, asta s-a întâmplat atunci”, a spus Huidu.

Huidu a mai declarat că și-a angajat șofer, după accidentul din 2011 și că se urcă la volan foarte rar. El a spus că a dat de permis în 2022, nu mai devreme, așa cum s-a zvonit.

„Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme.Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu la începutul acestui an.