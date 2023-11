Șerban Huidu, implicat într-un accident rutier în Capitală. Prezentatorul a fost testat pentru droguri

Șerban Huidu a fost din nou implicat într-un accident rutier. Incidentul s-a produs în Capitală. Șoferii implicați au fost testați cu aparatul Drug test pentru consum de stupefiante și alcool. Rezultatul a fost negativ.

Șerban Huidu a fost implicat într-un nou accident rutier

Marți, 21 noiembrie Șerban Huidu a fost implicat într-un accident rutier minor în zona Podului Basarab din București. Potrivit primelor informații, prezentatorul ar fi vinovat de producerea accidentului după ce i-ar fi tăiat calea unui șofer Bolt. Prezentatorul nu și-ar fi recunoscut vina.

Șerban Huidu, în urmă cu 12 ani, a fost implicat într-un accident rutier grav. Trei oameni au murit în incidentul rutier din 2011. Fostul prezentator de la Cronica Cârcotașilor se afla în zona Brașovului venind dinspre București.

În 2011 prezentatorul a provocat un accident extrem de grav

Accidentul a avut loc în localitatea Timișul de Sus, o zonă recunoscută pentru curbele periculoase. Aflat la volanul unui SUV Mercedes, Huidu a pătruns pe contrasens și a intrat în Dacia în care se aflau cele trei persoane, doi bărbați și o femeie.

Doi ani mai târziu în februarie 2013 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu suspendare. Timp de șase ani de la data sentinței prezentatorul TV s-a aflat sub supraveghere.

Șerban Huidu a redobândit dreptul de a conduce în 2022

Timp în care i-a fost revocat dreptul de a conduce. Perioada de încercare a expirat în 2019. A dat examen pentru dobândirea permisului luna august din 2022.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă.

Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.