Șerban Huidu nu crede în afacerile cu criptomonede

Prezentatorul TV Șerban Huidu consideră că afacerile cu criptomonede sunt riscante și că nimeni nu poate să se îmbogățească peste noapte. El este de părere că cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant.

Șerban Huidu, despre criptomonede

„Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci de ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții). Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant.”, a declarat Șerban Huidu pentru Unica.ro.

Cum a avut succes în televiziune

La vârsta de 19 ani, Șerban Huidu s-a angajat la Radio 21, unde a lansat emisiunea „Cronica Cârcotașului”, un pamflet la adresa politicienilor. În 2000, el a început să prezinte aceeași emisiune și la postul Prima TV, după un an în care a lucrat ca prezentator de știri la canalul de televiziune.

Acesta a povestit și cum a fost viața în televiziune, dar și care a fost cel mai dificil moment. El a declarat că pentru a avea succes trebuie să faci un casting corect și să alegi editori buni.

„Cea mai frumoasă parte și cea mai mare provocare este să alegi oamenii potriviți pentru rolurile potrivite. Adică bebelușe pentru bebelușe, editori pentru editori, prezentatori pentru prezentatori. Cred că este cel mai complicat și cel mai frumos lucru în același timp. E foarte important castingul pentru orice producție media”, a spus Huidu.

Șerban Huidu, despre Cronica Cârcotașilor

Huidu a explicat și cum a ajuns să facă emisiunea „Cronica Cârcotașilor”. El consideră că cel mai important lucru pentru o emisiune media este să fie relevantă. Cu toate astea, prezentatorul consideră că show-urile din ziua de azi sunt mult mai diferite, asta pentru că și societatea s-a schimbat.

În Italia există „Striscia la notizia”, am făcut emisiunea după ea ca format, dar în mare este foarte diferită. „Striscia la notizia” are 35 de ani și e în fiecare săptămână câte o oră. Cred că tipul acesta de emisiuni evoluează odată cu societatea. Este o diferență colosală între cum e societatea acum față de cum era acum 20 de ani când am început „Cronica”. La fel, e o diferență foarte mare între conținutul de atunci și cel de acum. Formatul e la fel, dar, în mare, el se schimbă odată cu societatea și e relevant. Cel mai important lucru pentru o emisiune media este să fie relevantă. Pe net, pe TV, oriunde, numai să fie relevantă”, a spus el.