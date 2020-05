Celebrul pugilist a făcut anunțul pe contul său de Twitter, iar fanii i-au cerut imediat să-l înfrunte pe Mike Tyson, informează EFE.

Holyfield, în vârstă de 57 ani, retras din activitate în 2011, nu a dezvăluit care vor fi viitorii săi adversari. Tyson (53 ani) a fost recent protagonistul unui videoclip viral, în care a demonstrat că şi-a păstrat calităţile care l-au făcut celebru în ring.

După apariţia videoclipului respectiv, „Iron Mike” a primit o ofertă de un milion de dolari pentru a disputa un meci caritabil în Australia.

Holyfield şi Tiyon au fost protagoniştii celebrului meci denumit „The Sound and the Fury” („Sunetul şi Furia”), care a fost ulterior cunoscut ca „The Bite of ’97” („Muşcătura din „97”), care a avut loc la MGM Grand Garden Arena din Las (Vegas Nevada, pe 28 iunie 1997.

În cursul luptei respectivei, care a avut drept miză titlul de campion mondial al greilor, versiunea WBA, Mike Tyson a smuls cu dinţii o parte din urechea dreaptă a lui Holyfield, scrie Agerpres.

Tyson a fost descalificat şi a pierdut licenţa de boxer în statul Nevada, pe care a recuperat-o ulterior şi a putut reveni în ring.