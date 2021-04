Beijingul depășește New York-ul și este noua capitală mondială a bogăției. Potrivit lui Niall McCarthy de la influentul site Statista, în 2020, Big Apple (cum mai este numită celebra metropolă din Statele Unite ale Americii) a fost depășit de capitala chineză Beijing, care a înregistrat un plus de 33 de miliardari. Astfel, Beijingul se află acum pe primul loc, cu 100 de persoane care au averi de peste un miliard de dolari. La mică distanță e New York-ul cu 99.

Averea marilor bogătași din New York este de 560,5 de miliarde de dolari

Chiar dacă a căzut pe locul doi, New York-ul își păstrează supremația în ceea ce privește averea colectivă a populației sale de miliardari. Aceștia dețin împreună nu mai puțin de 560,5 de miliarde de dolari, depășindu-i pe miliardarii din Beijing, care ating numai 484,3 miliarde de dolari.

Și în ceea ce privește cel mai bogat om de afaceri, tot New Yorkul e în înaintea Beijingului. În vreme ce Zhang Yiming, cel mai bogat rezident din capitala Chinei, are o avere de 35,6 miliarde de dolari, Michael Bloomberg, cel mai bogat locuitor din New York, deține fonduri, acțiuni și proprietăți în valoare de nu mai puțin de 59 de miliarde de dolari.

Metropolele chineze, capitalele bogăției mondiale

Clasamentul capitalelor bogăției mondiale a fost făcut pe baza listei miliardarilor Forbes World 2021. această listă arată că un sfert dintre cei 2.755 de miliardari trăiesc în numai 10 orașe.

E de remarcat că peste 10% dintre miliardari de pe listă își au reședința în patru metropole chineze. Alături de Beijing, metropolele Shanghai, Shenzhen și Hangzhou apar și ele pe lista celor mai bogate orașe din lume. Hong Kong, o regiune administrativă specială a Chinei, este de asemenea prezentă. Ocupă, de altfel, un onorant loc trei pe listă cu 80 de miliardari, scrie Statista.

Dincolo de aceste statistici, un lucru este mai important. Economia Chinei a crescut cu un nivel record de 18,3% în primele trei luni ale anului 2021. E cea mai rapidă rată de creștere anuală din istorie.